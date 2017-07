Für Neuzugang Carlos Salcedo gestaltet sich die Kennenlernphase bei der Eintracht schwierig: Während seine neuen Kameraden im Trainingslager schuften, ist der Mexikaner an der Seitenlinie zum Zuschauen verdammt.

Immerhin etwas Gutes hat die Verletzung von Carlos Salcedo ja. Während seine neuen Mannschaftskameraden ihre erste Trainingseinheit im Südtiroler Dauerregen absolvieren mussten, strampelte der Mexikaner im Trockenen auf seinem Ergometer. Doch zu lange will es sich der neue Innenverteidiger nach seiner Schulter-OP dort nicht bequem machen. "Ich will am liebsten sofort zurück auf den Platz", sagte er nach der Ankunft im Trainingslager.

In den kommenden acht Tagen arbeiten die Frankfurter im spielerischen und taktischen Bereich an ihrer Abstimmung für die kommende Bundesliga-Saison. Salcedo wird dabei nur zuschauen können, nachdem er vor rund einem Monat beim Confed Cup eine Schultereckgelenkssprengung erlitten hatte. Geschätzte Ausfallzeit nach seiner OP: rund drei Monate.

"Ich darf nichts überstürzen"

Seine Reha setzt der 23-Jährige in Gais im Kreis seiner neuen Kameraden fort. Trainer Niko Kovac war es wichtig, dass Salcedo das Team kennenlernt, statt in der Isolation an seiner Genesung zu arbeiten. "Ich habe mit dem Trainer darüber gesprochen, ob ich meine Reha hier oder in Frankfurt absolvieren soll, und wir waren uns einig, dass es hilfreich ist, Zeit mit meinen Mitspielern zu verbringen", sagte der neue Mann.

Nachdem er zunächst nur locker Fahrrad fahren durfte, will Salcedo in den kommenden Tagen auch im läuferischen Bereich und im Kraftraum arbeiten. Dabei muss er sich selbst ein wenig bremsen, wie er gestand: "Ich versuche mein Bestes zu tun, um so schnell wie möglich zurückzukommen. Aber ich darf nichts überstürzen und damit eine neue Verletzung riskieren."

Fabián wird Integrationsminister

Also bleibt Salcedo nichts anderes übrig, als sein von den Ärzten vorgegebenes Programm zu herunter zu spulen und dem restlichen Team auf dem Platz zuzuschauen. Ihre erste Einheit absolvierte die Eintracht am Montag ohne Andersson Ordonez, der mit muskulären Problemen im Oberschenkel kürzer treten musste.

Dafür mischte Marco Fabián nach seinem Confed-Cup-Sonderurlaub wieder vollständig mit. Dem Offensivspieler kommt die Aufgabe zu, seinem Landsmann Salcedo die Eingewöhnung zu erleichtern. "Ich kenne Fabián schon lange", sagte der Rekonvaleszent über seinen Nationalmannschaftskollegen. "Das macht es einfacher für mich, und ich freue mich schon sehr, mit ihm zusammenzuspielen."