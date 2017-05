Sebastian Kehl und sein Pokal 2012 am Borsigplatz in Dortmund.

In Hessen geboren, beim BVB zum Kapitän gereift: Für Sebastian Kehl wird das Pokalfinale zwischen Frankfurt und Dortmund zur emotionalen Doppelbelastung. Im Interview spricht er über die Chancen der Eintracht, den besonderen Flair des Endspiels und den Rausch des Pokalsieges.

hessenschau.de: Eintracht gegen Dortmund im Pokalfinale: Wie ist das für einen gebürtigen Fuldaer, der mit Dortmund vier Mal im Finale stand und den Pokal 2012 gewonnen hat?

Kehl: Ich hab mich für beide Mannschaften total gefreut. Ich hänge natürlich nach der langen und intensiven Zeit beim BVB noch an dem Verein, bin aber eben auch ein Hesse und verbinde mit der Eintracht sehr viel. Außerdem kenne ich Nico und Robert Kovac sehr gut. Es wird für mich tatsächlich ein besonderes Spiel und ich werde im Stadion dabei sein.

hessenschau.de: Kommt man denn irgendwie daran vorbei, dass der BVB Favorit ist und die Eintracht der Außenseiter?

Kehl: Nein, das muss man schon so sehen. Ich glaube auch nicht, dass Frankfurt die Favoritenrolle anstrebt, sondern versucht, als Underdog gefährlich zu sein. Sie werden ein sehr emotionales Spiel mit ihren Fans im Rücken daraus machen. Darin liegt die größte Chance der Eintracht. Wenn dann aber am Ende Dortmund gewinnt, werden sicher nicht viele überrascht sein.

hessenschau.de: Die Eintracht spielt eine schlechte Rückrunde, scheint jetzt zum Ende der Saison in einem echten Loch zu stecken. Kann man für ein solches Spiel besondere Kräfte freisetzen und sich von dem befreien, was in den Wochen vorher war?

Kehl: Ja, das kann man! Für ein Pokalfinale kann man einen ganz anderen Fokus finden. Es ist dieses eine Spiel. Natürlich braucht man als Außenseiter auch ein bisschen Glück, aber die Eintracht wird sicher alles für den Erfolg tun.

Schon 2006 gegen die Eintracht im Einsatz: Kehl (r.), hier im Duell mit einem sehr jungen Alex Meier. Bild © picture-alliance/dpa

hessenschau.de: In der Liga sah es gegen den BVB diese Saison ganz gut aus für die Eintracht. Liegt das Spiel der Borussia den Frankfurtern?

Kehl: Dass Frankfurt gut verteidigen kann, haben sie in dieser Saison nicht nur gegen den BVB gezeigt. Ich glaube, dass die Eintracht ein paar Elemente in ihrem Spiel hat, die Dortmund weh tun können: aggressiv und emotional verteidigen, kompakt stehen, schnelle Gegenstöße verhindern, den BVB auch mal unter Druck setzen. Und so lange wie möglich die Null halten. Trotz allem aber mutig zu sein, das wird der Schlüssel sein. Frankfurt darf dem BVB auf keinen Fall zu viel Räume geben, sonst wird es wahnsinnig schwer sie zu verteidigen. Aber ich bin mir sicher, dass Nico die richtige Taktik finden wird.

hessenschau.de: Die Eintracht hat viele Verletzungssorgen, jetzt deutet sich an, dass Meier und Vallejo eine Option fürs Finale sein könnten. Wie risikoreich ist es, auf Spieler zu setzen, die lange verletzt waren?

Kehl: Es ist sicher eine schwierige Situation für Spieler und Trainer. Die Entscheidung zu treffen ist wahnsinnig schwer. Denn das Training ist das eine, aber wieder Wettkampfpraxis und Wettkampfhärte zu erlangen, ist da andere. Dieser Rhythmus fehlt. Beide sind sehr wichtig für das Spiel der Eintracht, gerade Alex Meier, der immer wieder entscheidende Tore gemacht hat.

hessenschau.de: Jetzt spielt man in der Bundesliga ja häufiger im Olympiastadion, ganz regulär gegen die Hertha. Was ist dann am Pokalfinale im gleichen Stadion so besonders?

Kehl: Es geht schon mit der Vorbereitung in der Woche auf solch ein Finale los. Es ist überall Thema und die Vorfreude und Anspannung steigt von Tag zu Tag. Dann reist man in die Stadt, bekommt die Stimmung mit, die vielen Fans, die Berlin in eine echte Pokalstadt verwandeln. Es ist plötzlich ein ganz anderer Flair. Das ist sehr besonders und kommt in der Karriere eines Spielers auch nicht so häufig vor.

hessenschau.de: Die Eintracht hat in dieser Pokalsaison gleich drei Mal ein Elfmeterschießen überstanden. Macht es eigentlich Sinn, Elfer im Training zu üben?

Kehl: Nein. Man kann die Situation, den Druck, der in diesem Moment entsteht, einfach nicht simulieren. Wenn es soweit ist, geht es einfach darum: Wer fühlt sich in der Lage zu schießen? Wer hat ein gutes Spiel gemacht? Wer hat das Selbstvertrauen und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen? Am Ende muss man ganz ehrlich sagen, gehört auch sehr viel Glück dazu. Deswegen lässt es eigentlich kein Spieler bewusst auf ein Elfmeterschießen ankommen, es sei denn man hat sonst keine Chance.

hessenschau.de: Sie haben 2012 den Pokal mit einem 5:2 gegen die Bayern gewonnen. An was erinnern Sie sich noch speziell?

"Ein absoluter Rausch" - Kehl hält den Pokal hoch. Bild © picture-alliance/dpa

Kehl: Es war für mich als Kapitän, die Mannschaft, den Verein, aber auch die Stadt ein ganz besonderer Moment. Das erste Mal in der Geschichte dieses großen Vereins das Double zu gewinnen, mit Pokal und Meisterschale um den Borsigplatz zu fahren, wird für alle ewig in Erinnerung bleiben. Die Sehnsucht der Menschen in Dortmund war extrem groß und entsprechend ihre Freude. Das Spiel war ein absolutes Highlight meiner Karriere, wir haben die Bayern regelrecht überrollt, es war eine perfekte Partie. Und die Feierlichkeiten danach ein absoluter Rausch.

hessenschau.de: Es brodelt gerade beim BVB. Watzke gegen Tuchel, es wird über neue Trainer spekuliert. Dann gibt es Wechselgerüchte um Aubameyang. Nimmt man das als Mannschaft wahr?

Kehl: Natürlich kann man das als Spieler nicht komplett ausblenden. Man wird ja auf ständig auf alle diese Themen angesprochen. Nichtsdestotrotz hat es die Mannschaft geschafft, sich Wochenende für Wochenende auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Sie wird es trotz Unruhe sicher schaffen, sich auch auf dieses Ziel zu konzentrieren. Denn die Chance ein Finale zu spielen gab es zwar häufiger in den letzten Jahren, etliche davon wurden aber verloren.

hessenschau.de: Sie haben eingangs gesagt, dass zwei Herzen in ihrer Brust schlagen. Das des Hessen und das des BVB-Spielers. Jetzt müssen Sie Farbe bekennen: Wie geht’s aus?

Kehl: Ich wünsche mir ein spannendes Spiel! Es soll vor allem für die Zuschauer ein Erlebnis und Spektakel werden. Aber am Ende wird der BVB den Pokal mit an den Borsigplatz bringen.

Das Gespräch führte Tim Brockmeier (hr-sport).