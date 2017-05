Kein Tag ohne Hiobsbotschaften bei der Frankfurter Eintracht: Jetzt drohen auch noch Haris Seferovic und Marc Stendera auszufallen. Beide hat es vor dem Prestigeduell in Mainz am Knie erwischt.

Die neue Trainingswoche für die Frankfurter Eintracht hätte kaum schlechter beginnen können. Kaum war die bittere 0:2-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg verdaut, musste Chefcoach Niko Kovac gleich die nächsten bitteren Pillen schlucken. Während der Übungseinheit am Dienstag, dem einzigen öffentlichen Training in dieser Woche, verletzte sich Angreifer Haris Seferovic. Und das ohne gegnerische Einwirkung.

Seferovic und Stendera haben Knie

Der Schweizer hatte sich die Blessur beim Sprint zugezogen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb der 25-Jährige, der die Eintracht am Saisonende wohl in Richtung Benfica Lissabon verlassen wird, auf dem Rasen liegen. Die Betreuer eilten sofort auf den Platz und behandelten den Stürmer. Wenig später humpelte er mit einem dicken Verband um das rechte Knie in die Kabine. Eine genaue Diagnose steht noch aus, mindestens eine Bänderdehnung scheint wahrscheinlich.

Schon vorher hatte sich Marc Stendera bei seinem Coach abgemeldet. Der Mittelfeldspieler plagt sich mit neuerlichen Kniebeschwerden herum, die im Anschluss an das Wolfsburg-Spiel aufgetreten waren. Stendera hatte erst kürzlich sein Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause gefeiert. Am Dienstag reiste er nach Heidelberg, um sich erneut untersuchen zu lassen. Der 21-Jährige hatte sich Ende Mai 2016 im Relegationsspiel in Nürnberg das Kreuzband gerissen.

Kovac muss in die Trickkiste greifen

Da das Stammspieler-Trio Jesus Vallejo, Omar Mascarell und Makoto Hasebe ohnehin weiter ausfällt und auch die angekündigte Rückkehr von Alex Meier weiter auf sich warten lässt, wird die Personalnot bei der Eintracht mit Blick auf das Prestigeduell beim FSV Mainz 05 damit immer schlimmer. Innenverteidiger Andersson Ordonez (Wadenprobleme) konnte zumindest ein Lauftraining absolvieren, für Samstag (15.30 Uhr) sieht es aber ebenfalls nicht gut aus.

Und so muss Kovac angesichts der vielen Ausfälle erneut improvisieren, um eine halbwegs schlagkräftige Mannschaft für das Rhein-Main-Duell aufs Feld zu schicken. Noch schlimmer könnte es übrigens am letzten Spieltag kommen: Ante Rebic, Mijat Gacinovic und Michael Hector sind jeweils nur noch eine Verwarnung von einer Gelbsperre entfernt.

