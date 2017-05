Die Polizei in Berlin wird am Wochenende viel zu tun haben.

Die Polizei spricht vor dem Endspiel-Wochenende der Eintracht von einer "hohen abstrakten Gefährdungslage". Ein Großaufgebot soll die Fans schützen - und beobachten.

Kirchentag, langes Wochenende, Pokalfinale: Berlin wird am Wochenende so voll sein wie selten. Rund zwei Millionen Übernachtungsgäste werden laut Tourismusorganisation visitBerlin in der Hauptstadt erwartet; nicht alle davon kommen wohl mit rein friedlicher Absicht zum Beten, Fotos machen oder Fußball gucken. "Es ist nicht auszuschließen, dass da auch ein paar Gewaltbereite dabei sind", sagte Polizeisprecher Carsten Müller dem hr-sport. "Das wird schon eine Herausforderung für uns."

Vier Tage nach dem Anschlag von Manchester sind die Sicherheitsbehörden in erhöhter Alarmbereitschaft. Hinweise auf eine akute Gefährdung gibt es zwar nicht, das Sicherheitskonzept wurde aber noch einmal hinterfragt. Von einer "hohen abstrakten Gefährdungslage" ist da die Rede. Unabhängig von den mehr oder weniger greifbaren Bedrohungen liegt der Fokus der Polizei klar auf dem Pokalendspiel zwischen der Frankfurter Eintracht und Borussia Dortmund am Samstag (20 Uhr) im Olympiastadion. Insgesamt werden zwischen 70.000 und 80.000 Schlachtenbummler aus beiden Lagern in Berlin erwartet, in der Stadt gibt es zwei große Fanfeste. "Auf den Alexander- und Breitscheidplatz konzentrieren wir uns deshalb natürlich besonders", so Müller, der keineswegs als Partycrasher auftreten will. Präsenz: ja. Überhastetes Eingreifen: nein.

2.000 Beamte sichern das Finale

Ein Drittel der insgesamt rund 6.000 diensthabenden Beamten werden ihre ungeteilte Aufmerksamkeit am Samstag den Anhängern der Eintracht und des BVB widmen. Einige gut erkennbar und in voller Montur, andere in zivil. "Wir sind überall", so Müller. Gleichzeitig aber auch nirgendwo: "Wir wollen uns so lange es geht im Hintergrund halten. Die Fans sollen feiern und diese besondere Atmosphäre genießen." Grölen, lautstarkes Anstimmen von Fanliedern, bierseliges Miteinander – alles kein Problem. "Das ist zwar in den meisten Fällen musikalisch nicht besonders wertvoll, aber gehört natürlich dazu."

Sobald die Berliner Gastfreundschaft jedoch überstrapaziert und ausgenutzt werden sollte, ist der Spaß vorbei. "Wenn Stühle fliegen, greifen wir ein", stellt Müller klar. Um alle möglichen Vergehen umgehend zu sanktionieren, setzt die Berliner Polizei in diesem Jahr erstmals auf neueste Technik. Sprich: Videoüberwachung mit Livebildern, die direkt in die Einsatzzentrale übertragen werden. Eine besondere Maßnahme für eine besondere Situation: "Die Kameras werden nicht dauerhaft installiert, sondern nach den Veranstaltungen wieder abgeschraubt."

Unbekannte Variable Hertha-Fans

Ob auf den Videoaufzeichnungen letztlich tatsächlich alle möglichen Auffälligkeiten zu sehen sein werden, ist jedoch unklar. Neben den Eintracht- und BVB-Fans, die strikt voneinander getrennt werden sollen, gibt es nämlich noch eine weitere Problem-Klientel: Die ortsansässigen Anhänger von Hertha BSC sind nach einer Massenschlägerei mit insgesamt 96 Festnahmen vor dem Bundesliga-Spiel im Februar nicht besonders gut auf die Eintracht-Fans zu sprechen. Derzeit laufen Ermittlungsverfahren. "Wir müssen verhindern, dass Hertha-Fans irgendwelche Rache-Aktionen suchen." Die Polizei Berlin geht in ein anstrengendes Wochenende.