So buhlen die Eintracht-Fans um Pokaltickets

Der hr-sport schickt zwei glückliche Fans zum Pokalfinale der Eintracht gegen den BVB. Schicken Sie uns bis Dienstag Ihre Bewerbung per Bild oder Video. Eine Auswahl der Einsendungen präsentieren wir hier.

Ihr Weg zum ausverkauften DFB-Pokalfinale führt in diesem Jahr über den hr-sport: Wir verschenken noch 1x2 Eintrittskarten für die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund in Berlin.

Schicken Sie uns ein Bild oder Video (maximal 50 Sekunden) an die E-Mailadresse heimspiel@hr.de und beweisen Sie uns, warum ausgerechnet Sie die Tickets bekommen sollten. Die Aktion endet am Dienstagmittag. Alle Infos zur Teilnahme lesen Sie hier. Zahlreiche Fans haben bereits fleißig mitgemacht.

Mit diesen Fotos bewerben sich unsere User

"Eintrachtliche Grüße" senden Anja und Alexander aus Eichenberg mit ihrer Tochter Amy, die es sich hier noch im Bauch der Mama gemütlich gemacht hatte. Letztmals war das Paar im Mai vergangenen Jahres - kurz vor der Geburt - im Stadion. "Es wäre für uns das absolute Highlight, fast genau ein Jahr später mit der Eintracht den Pokal in Berlin zu holen", schreibt das Pärchen.

Bild © privat

Christina aus Biebergemünd hat eine simple Erklärung, weshalb sie die Tickets verdient hätte: "Weil ich ein Glückstrikot backe".

Bild © privat

Benjamin aus Kelkheim ist bei der Suche nach dem passenden Motiv auf den Hund gekommen. Trikots, Schals und der Nachwuchs im tierischen Sandwich: Et voilà, fertig ist die Bewerbung für die Pokaltickets.

Bild © privat

Caroline und ihr Verlobter heiraten an Himmelfahrt. Wir gratulieren! Das Bild stammt vom Polterabend des fußballbegeisterten Pärchens, das keine Hochzeitsreise geplant hat. Bisher zumindest. Denn einen Trip in die Hauptstadt könnten die Flörsheimer durchaus noch in den Terminkalender quetschen.

Bild © privat

Eine unkonventionelle Bewerbung hat Kalli aus Biebergemünd abgegeben. "Ich bin jetzt 57 Jahre alt und seit meinem 14. Lebensjahr ein Fan von Kickers Offenbach", schreibt er. Und dann ausgerechnet den Erzfeind im Pokalfinale anfeuern? Kallis Erklärung: "Ihr Beitrag mit Sebastian Rode hat mir sehr gefallen und mich ermuntert, mich auch als hessicher Fan für Eintracht-Tickets in Berlin zu bewerben." Seinen Finger hat Kalli übrigens im Jahr 2010 beim Last-Minute-Torjubel für den OFC verloren, als er im Stadion mit dem Ehering am Zaun hängenblieb.

Bild © privat

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am montag, 22.5.2017, 22.45 Uhr