Ein Quartett außen vor, zwei Neuzugänge da und ein 16-Jähriger mittendrin: Die Frankfurter Eintracht ist mit einer Menge personeller Überraschungen ins neue Jahr gestartet. Weitere Veränderungen könnten folgen.

Beim Trainingsauftakt der Frankfurter Eintracht am Dienstag konnten die rund 200 frierenden Zuschauer gleich drei neue Gesichter bewundern: Zu den beiden Neuzugängen Andersson Ordonez und dem kurzfristig verpflichteten Max Besuschkow gesellte sich mit Sahverdi Cetin auch noch ein blutjunges Talent aus der hauseigenen U17. Alle drei werden am Mittwochabend im Flieger nach Abu Dhabi sitzen und den Frankfurter Kader im Trainingslager komplettieren. Für vier Spieler endet die Reise jedoch, bevor sie überhaupt angefangen hat.

Ein Quartett auf dem Abstellgleis

Johannes Flum, Slobodan Medojevic, Enis Bunjaki und Joel Gerezgiher haben von Trainer Niko Kovac kein Flugticket in Richtung der Vereinigten Arabischen Emirate ausgehändigt bekommen und müssen in Frankfurt bleiben. Das Quartett darf nicht mit in die Wüste, wurde – sozusagen – aber in die Wüste geschickt. Denn während sich der Rest des Teams in Abu Dhabi auf die Rückrunde vorbereitet, müssen sich die Aussortierten im hessischen Winter fithalten und nach einem neuen Verein umsehen.

"Die Spieler wissen Bescheid, wie wir in Zukunft mit ihnen planen", sagte Kovac. "Wir müssen gucken, mit wem wir in der Rückserie und der Zukunft rechnen – und mit wem nicht." Flum, Medojevic, Bunjaki (Vertrag bis Sommer 2017) und Gerezgiher (Vertrag bis Sommer 2018) gehören eindeutig zur zweiten Kategorie, ihre Zeit in Frankfurt ist abgelaufen. Von wem ihre möglicherweise letzten Trainingseinheiten in Frankfurt in den nächsten Tagen begleitet werden, ist noch nicht bekannt. Kovac kündigte lediglich an, ihnen "einen lizensierten Trainer" zur Seite zu stellen.

Seferovic hat schlechte Karten

Etwas besser hat es da noch Haris Seferovic erwischt. Der Schweizer darf es sich im Flugzeug gen arabische Halbinsel gemütlich machen. Ob er sich allerdings auch beim Rückflug noch in eine Decke mit Eintracht-Emblem kuscheln darf, ist unklar. Die lange angedachte Vertragsverlängerung ist vom Tisch, die Zeichen stehen spätestens im Sommer eindeutig auf Abschied. Wenn die Eintracht noch Geld mit dem Nationalspieler, der 2014 für 3,2 Millionen Euro verpflichtet wurde, verdienen will, muss er im Winter gehen.

Benfica Lissabon und die beiden italienischen Erstligisten aus Genua sollen Interesse bekundet haben, entschieden ist aber noch nichts. Seferovic sei "immer noch ein Spieler unserer Mannschaft", wie Kovac betonte. Viel mehr aber auch nicht. Eine tragende Rolle wird der Angreifer, der im Laufe der Saison bislang zwei Tore erzielt hat, aber nie wirklich überzeugen konnte, definitiv nicht mehr spielen.

"Wenn er hier bleiben sollte, muss er körperlich fit sein", so Kovac, "um dann gegebenenfalls auch spielen zu können." Eine Menge Konjunktive, die klar machen, dass ein Seferovic-Abgang wohl nicht für die ganz großen Abschiedstränen bei der Eintracht sorgen würde.

U17-Talent mit an Bord

Sahverdi Cetin steht ab sofort im Profi-Kader der Eintracht. Bild © Rhode/Storch

Bei allen bevorstehenden Trennungen gibt es zum Jahresbeginn aber auch positive Nachrichten zu vermelden: Mit Mittelfeldspieler Sahverdi Cetin tummelt sich seit Dienstag ein 16-Jähriger im Kader der Eintracht-Profis. Der deutsche U17-Nationalspieler hat durch gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und darf nun bei den Großen reinschnuppern. "Er ist ein B-Jugendlicher, der große Fähigkeiten hat", lobte Kovac das Nesthäkchen der Eintracht-Reisegruppe. "Er ist einer der Spieler, von denen wir uns für die Zukunft einiges erwarten." Im Gegensatz zu manch anderen.