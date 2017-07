Wer darf mit, wer muss zu Hause bleiben – und was erwartet die Spieler in den USA? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur großen Reise der Frankfurter Eintracht.

Nach rund zwei Stunden Training inklusive Laufeinheit kam Eintracht-Trainer Niko Kovac am Dienstag mit Abstand als Erster aus dem Wald. "Meine Form ist überragend", lachte der Coach der Frankfurter Eintracht am insgesamt vierten Tag der diesjährigen Sommervorbereitung und schob vielsagend nach: "Meine Spieler sind noch nicht ganz so weit."

Damit sich das in den nächsten sieben Wochen bis zum Saisonstart im DFB-Pokal beim TuS Erndtebrück ändern wird, hat der Eintracht-Coach gemeinsam mit seinem Trainerteam einen intensiven Übungsplan ausgetüftelt. Wie genau der aussieht und was die Lizenzspieler der Eintracht in den kommenden Tagen erwartet? Hier die Übersicht:

Wann geht es in die USA?

Am Donnerstag macht sich der gesamte Eintracht-Tross auf den Weg in die Vereinigten Staaten. Von Frankfurt geht es in einem knapp zehnstündigen Flug an die amerikanische Westküste nach Seattle. Dort steht am Samstag (13 Uhr) das erste Testspiel gegen den MLS-Club Seattle Sounders auf dem Programm.

Wo residiert die Eintracht?

Einen Tag nach dem Anschwitzen unter Wettbewerbs-Bedingungen startet das eigentliche Trainingslager im Olympia-Stützpunkt von Chula Vista. Dort wird sich die Eintracht vom 9. bis 13. Juli in unmittelbarer Nähe der mexikanischen Grenze intensiv auf die kommende Saison vorbereiten. "Uns erwarten beste Bedingungen", so Kovac. "Es gibt nichts, was es nicht gibt."

Was passiert danach?

Im Zeitraum vom 14. bis 18. Juli stehen dann gleich drei Flüge an. Zunächst geht es zu Testspiel Nummer zwei nach San José (Kalifornien), dann zu Testspiel Nummer drei nach Columbus (Ohio) und am 18. Juli zurück nach Frankfurt. Jede Menge Zeitumstellungen und Flugstress inklusive, an ernsthaftes Training ist in diesen Tagen eher nicht zu denken. "Natürlich wäre es etwas anderes, wenn wir einfach hier bleiben würden", so Kovac. "Aber auch wir brauchen die Internationalisierung."

Wer ist auf der USA-Reise dabei?

Einfach ausgedrückt: alle Trainer, alle Betreuer und alle fitten Spieler. Als vorerst Letzter rückte etwas überraschend Marc Stendera in den Kreis der Auserwählten. Noch am Samstag hatte Kovac verkündet, dass der 21-Jährige nach seiner Knie-OP weiterhin in Frankfurt in der Reha arbeiten sollte. Ein paar Tage, eine kleine Wunderheilung und einen zweiten Leistungstest später sieht die Sache anders aus: "Marc geht es wider Erwarten besser", so Kovac. Der Unterschied in der Muskulatur beider Beine sei nur noch marginal, Stendera somit ab sofort "einsatzbereit".

Wer muss noch um ein Flugticket zittern?

Ein Fragezeichen steht derzeit hinter Torhüter Jan Zimmermann. Die neue Nummer zwei hinter Lukas Hradecky hat sich ein Muttermal entfernen lassen und nun Probleme mit der Wunde. Das Flugticket gen USA bekommt er – wenn überhaupt – wohl spontan ausgehändigt. Sollte Zimmermann passen müssen, dürfen sich zwei Nachwuchskeeper auf Ferien der besonderen Art freuen. Die Nummer drei Leon Bätge ist aufgrund eines Syndesmoserisses nämlich ebenfalls reiseunfähig.

Wer muss zu Hause bleiben?

Womit wir bei den Daheimbleibern wären. Neben Bätge werden auch USA-Fan Alex Meier, der langzeitverletzte Omar Mascarell und Marius Wolf ihre Reisepässe in der Schublade lassen und sich wie ein Otto-Normal-Fan die Strandbilder der Kollegen bei Instagram ansehen müssen. Aymen Barkok ist zudem bei der U19-EM in Georgien aktiv, Mijat Gacinovic und Marco Fabián haben noch Sonderurlaub, Carlos Salcedo schuftet nach seiner Schultereckgelenkssprengung in der mexikanischen Heimat in der Reha für ein möglichst schnelles Comeback.

Wie geht es nach der Rückkehr weiter?

Nach dem Trainingslager ist vor dem Trainingslager: Bereits rund eine Woche nach der Rückkehr aus den USA geht es für die Eintracht weiter zum nächsten Tainingscamp nach Gais in Südtirol (24. Juli bis 1. August). Dort sollen dann die beiden Mexikaner zum Team stoßen. Fabián darf trainieren, Salcedo soll seine neuen Teamkollegen kennenlernen. "Er soll nicht direkt ins Reha-Zentrum", erklärte Kovac. "Das wäre nicht gut für die Integration."

Müssen sich die Spieler wieder auf Marathon-Einheiten einstellen?

Im vergangenen Jahr überraschte Kovac seine Spieler und alle Beobachter mit Trainingseinheiten mit Überlänge. Bis zu drei Stunden scheuchte der Eintracht-Coach seine Schützlinge über den Rasen und legte dabei extremen Wert auf körperliche Fitness. In diesem Sommer wird das nicht großartig anders sein. "Wir haben sieben Wochen Vorbereitung und wollen einen 2-1-2-1-Rhythmus spielen", so Kovac. Heißt: zwei Wochen Vollgas, eine Woche etwas mehr Regeneration. Oder – auch das steht ja bekanntlich auf dem Programm – einfach ein bisschen in der Gegend umherfliegen.

Sendung: hr3, Nachrichten, 5.7.2017, 7 Uhr