So sieht das neue Eintracht-Trikot aus

Neuer Sponsor, neues Trikot: Eintracht Frankfurt läuft in der kommenden Saison bei den Heimspielen in einem weißen Trikot mit schwarzen Streifen auf. Neuer Hauptsponsor wird wie erwartet die Online-Jobbörse Indeed.

Weiß dominiert, dünne schwarze Nadelstreifen und das Logo des neuen Hauptsponsors auf der Brust: So sieht das neue Heimtrikot der Frankfurter Eintracht aus. Der hessische Bundesligist präsentierte das neue Jersey am Freitag und stellte dabei gleichzeitig den neuen Sponsor Indeed vor.

Eine Überraschung war dieser Name nicht: Das Online-Jobportal aus den USA war bereits seit zehn Tagen als neuer Partner der Hessen gehandelt worden. Indeed ersetzt damit Krombacher und zahlt dafür nach einem Bericht des kicker rund 6,3 Millionen Euro pro Jahr. Das sind einige hunderttausend Euro mehr, als dem Bierbrauer die Partnerschaft wert war. Der neue Sponsorenvertrag läuft drei Jahre.

Eintracht will internationales Profil schärfen

"Als moderner, wachstumsstarker Traditionsverein war es unser Ziel, einen Hauptsponsor zu finden, mit dem wir die für die Bundesliga bedeutenden Zukunftsthemen Digitalisierung und Internationalisierung offensiv angehen können", sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann bei der Präsentation. Darüber hinaus wolle die Eintracht ihr Profil auf internationaler Ebene und insbesondere in den USA weiter schärfen.

Die Trikots gibt es neben der Männer und Kinder-Version erstmals auch als Damen-Version mit tailliertem Schnitt. Die Trikots kosten je nach Variante zwischen 49,95 und 129,95 Euro.