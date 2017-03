Die Frankfurter Eintracht geht auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor neue Wege und schaut sich auch in Übersee um. Präsident Peter Fischer setzt dabei auf den Sexappeal der Hessen.

Eintracht Frankfurt international. Was sportlich noch ein frommer Wunsch ist, könnte auf finanzieller Ebene zur Realität werden. Die Hessen brauchen für die nächste Saison einen neuen Hauptsponsor und begeben sich bei der Suche nach dem Krombacher-Nachfolger auch aufs internationale Parkett. Schon jetzt erlöst der hessische Bundesligist ein Drittel aller Einnahmen im Ausland. "Das ist ein Fingerzeit, wie sich das in Zukunft entwickelt", sagte Vorstand Axel Hellmann dem hr-sport. "Die Stadt Frankfurt zeichnet sich dadurch aus, dass es viele internationale Unternehmen gibt."

Der Blick geht in Richtung China und USA

Die Zeiten, in denen regional bekannte und bestenfalls in Hessen ansässige Unternehmen die Hauptgeldgeber des Bundesligisten waren, sind vorbei. Auf den schwarz-weißen Trikots von Alex Meier und Co. könnte schon bald das Logo eines weltweit tätigen Unternehmens prangen. Suchen will Hellmann vor allem in den USA und China. "Diese beiden Länder wollen Großmächte im Fußball werden." Dabei will die Eintracht gerne behilflich sein.

Die als Trainingslager deklarierte USA-Rundreise im Sommer ist der erste Fingerzeig, wie sich die Frankfurter in Zukunft aufstellen wollen. In den Zielmärkten wird Präsenz gezeigt, es sollen Fußball-Akademien entstehen und das vorhandene Knowhow weitergegeben werden. Im Gegenzug für diese Aufbauhilfe hofft man auf Bares. "Wir bauen Stück für Stück Business-Netzwerke auf. Daraus rühren unsere Sponsoring-Erlöse", so Hellmann.

Sex sells

Einen Haken hat die Sache allerdings: Denn international angesehenen Unternehmen sind Bundesliga-Duelle zwischen der Eintracht und Ingolstadt oder Freiburg auf Dauer zu wenig. Der Weg an die großen Geldtöpfe führt perspektivisch nur über Europa. "Top-Konzerne interessieren sich überwiegend für Top-Leistungen", so Hellmann. "In den vergangenen 20 Jahren waren wir leider nicht so oft in der Champions League. Das macht es nicht leichter."

Die Eintracht setzt deshalb neben der bereits erwähnten Aufbauhilfe vor allem auf ihren guten Ruf – und das hervorragende Aussehen. "Sex sells" gilt auch im Fußball. "Unsere Fußballer haben die schönsten Beine, Niko Kovac ist der bestangezogene Trainer der Liga, wir haben eine coole Mannschaft am Start", rührte Präsident Peter Fischer in bester Peter-Fischer-Manier die Werbetrommel. "Wir haben spannende Dinge vor und ich bin mir sicher, dass wir eine gute Saison spielen werden."

Die Banken öffnen den Safe nicht

Aber warum ist der Schritt ins Ausland in Deutschlands Finanzstadt Nummer eins überhaupt nötig? "Unsere Banken haben leider ein Problem mit Fußball", so Fischer. Mit einer Mannschaft, die in der Commerzbank-Arena spiele, könnten sich Mitbewerber verständlicherweise nicht grenzenlos anfreunden.

Das Geld liegt zwar vor der Haustür, man bekommt es aber nicht geschenkt, wie Fischer in seiner langen Amtszeit schmerzlich erfahren musste: "Uli Hoeneß hat mal zu mir gesagt: 'Ihr habt da so viele Türme. Da gehst du rein, klingelst, fährst mit dem Aufzug in den obersten Stock und alles läuft.' Aber so leicht ist es nicht." Auch deshalb erkundet die Eintracht nun neue Möglichkeiten.