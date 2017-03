Not For Sale: Die Frankfurter Eintracht hat offenbar keine Lust mehr auf Miete zahlen und buhlt um den Erwerb der Arena. Die Stadt hat allerdings nicht vor, ihr Tafelsilber zu verscherbeln.

Da geht es dem kleinen Mann wie der großen Eintracht: Frankfurt hat ein Mietpreis-Problem. Bis zu zehn Millionen Euro muss der hessische Bundesligist jährlich abdrücken, um an der Arena trainieren und in der Arena spielen zu dürfen. Bis Sommer 2020 wird das noch so weitergehen, danach will sich die Eintracht offenbar emanzipieren und den Schritt ins Eigenheim wagen. Dies berichtet die Sport Bild.

Stadt will das Stadion behalten

Nach Ablauf des erfolgsbezogenen Mietvertrags wollen die Frankfurter demnach das ehemalige Waldstadion kaufen und endlich Herr im eigenen Haus werden, in dem sie seit 1. Juli 2005 offiziell ansässig sind. Sportdezernent Markus Frank (CDU) schob diesen Plänen im Gespräch mit dem hr allerdings erst einmal einen Riegel vor. "Wir haben nicht vor, das Stadion zu verkaufen", sagte er am Mittwoch.

Weitere Informationen Wer zahlt was an wen? Inhaber der Arena und des Geländes ist die Stadt Frankfurt, die einen bis 2020 laufenden Pachtvertrag mit der Stadion Frankfurt Management GmbH abgeschlossen hat. Diese wiederum hat einen Nutzungsvertrag mit Eintracht Frankfurt, der an den Pachtvertrag gekoppelt ist. Die Stadion GmbH kümmert sich um Instandhaltung (Bilfinger) und Vermarktung (Legardère). Ende der weiteren Informationen

Die Stadt – der Eigentümer des Stadions und des Geländes – sei zwar daran interessiert, die Kostenstruktur zu optimieren. Auf die immensen Einnahmen will man aber wohl auch nicht verzichten. Der kolportierte Verkaufspreis von rund 50 Millionen Euro ist da erst einmal keine Verlockung. "Das Stadion ist eine Erfolgsstory. Das ist eine Marke, die zu Frankfurt gehört", so Frank. "Wir überlegen gerade, wie es ab 2020 weitergeht.“

Eintracht hält sich bedeckt

Dass es zu einem Verkauf an die Eintracht oder den derzeitigen Vermarkter und Gesellschafter der Stadion GmbH Lagardère kommt, den ebenfalls die Sport Bild als Interessenten ins Spiel brachte, sei nicht angedacht. "Die Überlegungen gehen in alle Richtungen. Wir werden aber alles tun, das Stadion in eigener Hand weiterzuführen", so Frank. Wahrscheinlicher ist deshalb wohl, dass die Stadt die Miete anpasst und den Betrieb neu ausschreibt. Das alles muss vor Ablauf des Vertrags ohnehin neu verhandelt werden.

Die Eintracht hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder beklagt, unter der Mietlast und dem damit verbundenen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz zu leiden. Möglich Übernahme-Pläne des Stadions wollte Vorstand Axel Hellmann auf Anfrage des hr-sport jedoch nicht kommentieren.