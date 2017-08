Die offenen Stellen in der Startelf von Eintracht Frankfurt sind ebenso begehrt wie umkämpft. Wer hat die besten Chancen auf einen Stammplatz? Im ersten Teil beleuchtet der hr-sport die Defensive.

Die Zeit der Sommerpause ist auch immer die Zeit des Spekulierens. Die Fans der Frankfurter Eintracht basteln am Strand oder in Bars eifrig an der Wunschaufstellung und übernehmen dabei gerne die Aufgabe von Trainer Niko Kovac. Dieser lässt sich bislang nicht in die Karten schauen und heizt den Konkurrenzkampf weiter an.

Klar ist aber: Einige Spieler haben wohl schon jetzt eine Stammplatz-Garantie, auf anderen Positionen ist hingegen noch alles offen. Ein Überblick über die mögliche Eintracht-Aufstellung. Teil 1: die Defensive.

Tor

Lukas Hradecky: Trotz Sommer-Theater um seinen Verbleib ist Lukas Hradecky unangefochten. Der finnischen Keeper wird – so er denn in Frankfurt bleibt – den Kasten der Eintracht in dieser Saison hüten. Das ist ebenso sicher wie die Unsicherheit über seine fernere Zukunft. Stammplatz-Chance: 100 Prozent

Jan Zimmermann/ Leon Bätge: Wo es eine klare Nummer eins gibt, gibt es auch zwei eindeutige Ersatz-Keeper. Jan Zimmermann und Leon Bätge dürfen sich auf beste Sicht auf die Spiele freuen und müssen sich für den Ernstfall bereithalten. Nicht mehr und nicht weniger. Stammplatz-Chance: 0 Prozent

Innenverteidigung

Makoto Hasebe: Rund vier Monate nach dem Pfosten-Crash von München steht Makoto Hasebe vor seinem Pflichtspiel-Comeback. Der Japaner ist der Defensiv-Fixpunkt im System von Kovac und als verkappter Libero oder im defensiven Mittelfeld nicht zu ersetzen. Wenn Hasebe fit ist, wird er spielen. Stammplatz-Chance: 100 Prozent

David Abraham: Auch David Abraham wird sich keine großen Gedanken über mögliche Freizeitgestaltungen an den Wochenenden machen müssen. Der Argentinier ist Abwehrchef und in Abwesenheit von Alex Meier heißer Anwärter auf die Kapitänsbinde. Auch er wird definitiv spielen. Stammplatz-Chance: 100 Prozent

Carlos Salcedo: Den Saisonstart wird Neuzugang Carlos Salcedo nach seiner Schulter-OP verpassen, danach ist er als Vallejo-Ersatz fest eingeplant. Sollte die Eintracht auf dem Transfermarkt nicht mehr aktiv werden, ist Salcedo gesetzt. Sollte noch ein ambitionierter Innenverteidiger kommen, wird es ein Duell um den Platz an der Seite von Abraham geben. Stammplatz-Chance: 80 Prozent

Marco Russ: "Ich wurde immer abgeschrieben und habe dann doch gespielt", sagte Marco Russ selbst zu seinen Aussichten auf einen Platz im Team. Nach dem Ausfall von Salcedo ist das Frankfurter Eigengewächs derzeit nah dran an der Startelf. Auf Dauer wird es aber wohl nicht reichen. Stammplatz-Chance: 20 Prozent

Andersson Ordonez: Seit einem halben Jahr ist Andersson Ordonez mittlerweile bei der Eintracht. Einen bleibenden Eindruck hat er dabei – auch geschuldet durch Verletzungen – nicht hinterlassen. Die Bundesliga scheint für den Ecuadorianer eine Nummer zu groß zu sein. Stammplatz-Chance: 10 Prozent

Noel Knothe: Der Youngster ist glücklich, seinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben und jetzt ein Teil der Großen zu sein. Er kann im Training lernen und sich weiterentwicklen. Die Bundesliga ist wohl noch ein Stück zu weit entfernt. Stammplatz-Chance: 0 Prozent

Linksverteidiger

Jetro Willems: Wer rund sechs Millionen Euro kostet, muss alleine schon wegen seines Marktwertes spielen. Jetro Willems hat den Bonus und die Bürde, der zweitteuerste Transfer der Frankfurter Vereinsgeschichte zu sein. Er wird auf dem Spielberichtsbogen im oberen Bereich stehen und dann beweisen müssen, dass er eine gute Investition war. Stammplatz-Chance: 85 Prozent

Taleb Tawatha: Taleb Tawatha wird wie in der Vorsaison nicht über den Status des ersten Linksverteidiger-Vertreters hinauskommen. Mit seinem Tor im DFB-Pokalhalbfinale hat er sich zwar in die Herzen der Eintracht-Fans geschossen, seine teils vogelwilden Auftritte kann aber auch das nicht kaschieren. Stammplatz-Chance: 15 Prozent

Rechtsverteidiger

Timothy Chandler: Der Frankfurter Bub Timothy Chandler startete in der vergangenen Saison furios und fiel dann in ein Loch. Einen Vorsprung vor seinem neuen und durchaus veranlagten Herausforderer Danny Da Costa hat er trotzdem noch. Chandler startet von der Rechtsverteidiger-Pole-Position in die Saison. Stammplatz-Chance: 65 Prozent

Danny Da Costa: Auf eine starke Saison in Ingolstadt folgte eine verschenkte Spielzeit in Leverkusen. Jetzt will Danny Da Costa durchstarten, sein Ziel ist ein Stammplatz. Die Chance dazu hat er, leicht wird es aber nicht. Stammplatz-Chance: 35 Prozent

Yanni Regäsel: Das Missverständnis Yanni Regäsel könnte sich bald erledigt haben. Der Berliner Junge soll sich einen neuen Verein suchen, ein Abschied wäre wohl für alle das Beste. Stammplatz-Chance: 0 Prozent

Defensives Mittelfeld

Omar Mascarell: Die Frankfurter Achillesferse könnte Omar Mascarells Achillesferse sein. Der spanische Mittelfeldmotor fällt nach seiner OP die komplette Hinrunde aus und wird der Eintracht schmerzlich fehlen. Mascarell ist eine der zentralen Stützen im Team und spielt immer. Es sei denn, er ist gesperrt (wie gleich zweimal in der vergangenen Saison) oder verletzt (wie jetzt). Ein Sonderfall. Stammplatz-Chance: 85 Prozent

Gelson Fernandes: Für die Chefrolle im Maschinenraum wurde Gelson Fernandes verpflichtet. Der Schweizer soll den Laden im zentralen Mittelfeld zusammenhalten und das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive sein. Ob er das kann? Muss er noch zeigen. Trotz starker Konkurrenz hat er aber erst einmal die Nase vorne. Stammplatz-Chance: 65 Prozent

Marc Stendera: Wo würde Marc Stendera wohl spielen, wenn ihm sein Körper nicht regelmäßig in die Parade fahren würde. Zwei Kreuzbandrisse, eine Meniskus-OP und aktuell Probleme mit dem Sprunggelenk – Stendera muss sich wieder einmal hinten anstellen. Der 21-Jährige ist einer der besten Fußballer im Team, hat aber leider Glasknochen. Gesundheits- und damit Stammplatz-Chance: 50 Prozent

Slobodan Medojevic: Auf den ersten Saisoneinsatz im Pokalfinale folgte die Vertragsverlängerung und nun wohl erneut eine Spielzeit zwischen Bank und Tribüne. Slobodan Medojevic hat sich trotz Dauer-Reservistenrolle nie etwas zu Schulden kommen lassen und darf deshalb weiter um seine Chance kämpfen. Diese ist allerdings verschwindend gering. Stammplatz-Chance: 15 Prozent

Max Besuschkow: Ganze drei Bundesliga-Spiele stehen derzeit auf dem Konto von Max Besuschkow. Diese Zahl wird sich in den kommenden Wochen vervielfachen, ernsthafte Ansprüche auf einen Platz in der ersten Elf darf der 20 Jahre alte Vorbereitungs-Gewinner aber wohl nicht stellen. Stammplatz-Chance: 25 Prozent

