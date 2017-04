Niko Kovac wollte einfach nur heulen, und Gladbachs Trainer Dieter Hecking sah eine Eintracht, die "eine Klasse besser" war als seine Mannschaft. Die Stimmen zur Nullnummer in Frankfurt.

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): Ich könnte heute wirklich heulen, heute muss ich echt eine Träne verdrücken. Wir waren 80 Minuten ganz klar die bessere Mannschaft. Ich glaube, ich habe sechs Chancen plus den Elfmeter gezählt. Irgendwann wird es Zeit, dass wir die Tore machen, sonst gewinnen wir keine Spiele mehr. Wir haben in dieser Saison vier Elfmeter verschossen, und ich will nicht wissen, wie viele Punkte wir haben liegenlassen. Ich muss nichtsdestotrotz die Leistung meiner Mannschaft hervorheben. Wir haben Gladbach in Schach gehalten und leider das Matt nicht gesetzt.

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): Wir waren 90 Minuten die schlechtere Mannschaft, ganz einfach. Ich muss mich hinterfragen, ob ich mit der Aufstellung richtig gelegen habe. Bei vier oder fünf Spielern hat der Rhythmus gefehlt. Wir sind froh, dass wir den Punkt mitgenommen haben, dass Yann Sommer überragend gehalten hat. Heute ging es um die Bereitschaft, da war Frankfurt eine Klasse besser als wir.

Bruno Hübner (Sportdirektor Eintracht Frankfurt): Wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich habe noch nie gesehen, dass man Gladbach so dominiert hat und auch so viele Chancen heraus gespielt hat und kaum was zugelassen hat. Das war ein richtig gutes Spiel, und leider haben wir zwei Punkte liegen lassen.

Bastian Oczipka (Eintracht Frankfurt): Direkt nach dem Spiel würde ich von einer gefühlten Niederlage sprechen. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, den Ball gut laufen lassen. Also fast alles richtig gemacht. Wir müssen die Dinger vorne machen. Ich weiß nicht, wie viel Pech wir momentan haben. Es ist sehr enttäuschend. Aber es gibt Phasen, da läuft es wie am Schnürchen. Gerade jetzt, wenn es auch über die Medien gespielt wird, macht sich der eine oder andere Spieler doch Gedanken, wenn er vor dem Tor steht. Vielleicht ist das ein Gedanke zu viel.

Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt): Dass wir kein Tor gemacht haben, war das einzige Manko heute. Über 85 Minuten haben wir ein super Spiel gezeigt. Besser kannst du gegen Gladbach zuhause nicht spielen. Wir haben es überragend gemacht, aber leider keinen Treffer gemacht. Wir haben jetzt eine Englische Woche und müssen weiter Gas geben. Unsere Qualitäten haben wir gezeigt, daran müssen wir der nächsten Woche anknüpfen. Dann werden wir auch Punkte holen.

