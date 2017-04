Das 3:1 der Eintracht über den FC Augsburg hat die Fußball-Euphorie zurück nach Frankfurt gebracht. Die Mannschaft widmete den Erfolg ihren leidgeprüften Fans.

Niko Kovac: Die erste Halbzeit war kein gutes Spiel von uns, da waren wir viel zu fahrig und unsicher. Wir wirkten sehr nervös. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr viel Druck gemacht. Der Sieg geht voll und ganz in Ordnung. Das Spiel heute hat viel Kraft gekostet. Aber wir werden alles versuchen, dass wir am 27. Mai in Berlin spielen.

Fredi Bobic: Die Jungs lassen sich zu Recht feiern. In der Loge sind um mich herum alle ausgetickt. Ich habe vor dem 1:1 gesagt: Wir müssen einen reinstolpern, das ist dann passiert. Insgesamt war das eins der schwierigsten Spiele der ganzen Saison mit den mit Abstand hässlichsten Toren. Die waren ja alle vier nicht hübsch, da war kein normales dabei. Man hat heute einfach gemerkt, dass die Mannschaft gewinnen wollte. Ein anderer Sieger als wir wäre ein Witz gewesen. Ich hoffe, dass jetzt die Fesseln gelöst sind. In der Bundesliga dürfen die Spieler die Messlatte jetzt so hoch legen, wie sie wollen. Das liegt an ihnen.

Marco Fabián: Das war mein erster Doppelpack in der Bundesliga, aber eine Party gibt es nicht. Wir haben morgen Training und am Dienstag das nächste Spiel. Die Unterstützung von den Zuschauern war top, wir werden immer angepeitscht. Heute konnten wir es zurückzahlen. Wir wussten, dass es ein laufintensives Spiel werden würde. Ich bin todmüde, aber glücklich.

Lukas Hradecky: Das ist ein Sieg für die Fans und die ganze Eintracht. Das wird uns weiterhelfen, auch mit Blick auf Gladbach. Da wird eine ganz andere Eintracht auftreten. Wir dürfen jetzt nicht entspannen, aber die gute Stimmung ist zurück. Wir haben endlich mal wieder Tore gemacht. Das ist eine Befreiung, wir haben unser Selbstvertrauen zurück. Als wir das letzte Mal von Europa gesprochen haben, haben wir danach zehn Spiele nicht gewonnen. Deswegen schauen wir jetzt erst einmal in Richtung Gladbach. Ich glaube, dass sie jetzt ein bisschen Angst haben vor uns. Noch gibt es nichts zu feiern. Aber wenn wir nach Berlin kommen, bleiben wir da zwei Tage zum Trinken.

Bastian Oczipka: Läuferisch war das heute nicht so anstrengend, aber nervlich war es unglaublich. Ich bin komplett platt. Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle unsere Spiele: Wir machen das Spiel, dann einen kleinen Fehler und Augsburg direkt das Tor. Die hatten danach keine Chance mehr. Wir haben wieder unsere Dinger nicht gemacht, aber uns geschworen, immer dranzubleiben. Der Sieg war extrem wichtig, um im Kopf wieder befreiter zu sein. Das hilft uns auch für den Pokal am Dienstag. Wir haben jetzt noch vier bis fünf Wochen vor uns, danach wollen wir zusammen feiern.

