Am Ende waren sich die Akteure der Frankfurter Eintracht einig: Das späte Gegentor gegen Hoffenheim war ebenso bitter wie unnötig. Die Stimmen zum Spiel.

Niko Kovac (Eintracht-Trainer): Es ist sehr bitter, wenn man in der letzten Minute durch eine Standardsituation verliert. Die Mannschaft hat alles gegeben, was sie noch im Körper hatte. Leider haben sie sich nicht belohnt, weil ein kleiner Augenblick gefehlt hat. Bei solch engen Spielen entscheiden Kleinigkeiten. Zu einer solchen Kleinigkeit kam es in der 90. Minute. Wir gehen dennoch erhobenen Hauptes nach Hause. Meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht und super gekämpft. Wir mussten über unsere Grenzen gehen. Marc Stendera hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Nach elf Monaten eine solche kämpferische Leistung zu zeigen ist unglaublich.

Marc Stendera: Ich war schon aufgeregt. Ich war elf Monate draußen und dann gleich von Anfang zu spielen, ist etwas Besonderes. Aber sobald man auf dem Spielfeld steht, ist die Aufregung dann auch weg. Es ist schade, aber wir haben gut dagegen gehalten. Dass es heute schwer wird, wussten wir. Wir haben die Null lange gehalten und dann ein blödes Gegentor bekommen, das ist nicht mehr zu ändern. Das sollten wir demnächst einfach abstellen.

Marco Russ: Wir waren kurz vor einem Punktgewinn, aber man hat gesehen, dass wir am Dienstag schon Körner gelassen haben. Es war einfach eine Willensfrage, und ich denke, wir haben es bis auf die eine Situation, die zum Tor geführt hat, außerordentlich gut gemacht. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir wussten, dass eine Standardsituation das Spiel entscheiden kann und leider ist es gegen uns gelaufen.

Benjamin Hübner (Hoffenheimer Torschütze): Es war ein schwieriges Spiel und eine Standardsituation musste einfach herhalten. Der Vater in ihm (Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner; d. Red) hat mir zum Sieg gratuliert . Ich denke, dass Frankfurt aufgrund einer anstrengenden Woche immer tiefer gefallen ist. Sie haben sehr tief gestanden und unglaublich gekämpft. Das hat es für uns nicht einfach gemacht.

