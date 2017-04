Wieder gut gespielt, aber wieder kein Tor: Eintracht Frankfurt verzweifelt auch in Köln an der Chancenverwertung. Die Stimmen zur Niederlage.

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): Wir haben wieder ein gutes Auswärtsspiel gemacht, aber unsere zwei, drei richtig guten Chancen nicht genutzt. Der FC schießt einmal aufs Tor und trifft. Das ist momentan etwas verhext. Wir schaffen es einfach nicht, in Führung zu gehen, beziehungsweise die Chancen zu nutzen. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben wieder alles investiert, aber konnten sich wieder nicht belohnen. Ich würde mir wünschen, dass ein Ball mal irgendwie rein geht, so wie das bei Jojic war. Es stimmt mich positiv, dass wir trotz der Niederlagen immer gut spielen und absolutes Bundesliga-Niveau haben, deswegen arbeiten wir weiter. Der Kopf muss hoch.

Peter Stöger (Trainer 1.FC Köln): Die Frankfurter haben es in der ersten Hälfte richtig gut gemacht. Da haben wir die Abstimmung und die Ordnung nicht so richtig gefunden. Wir haben unsere Lehren gezogen, umgestellt und früher gestört. Das hat besser funktioniert. Das ist dann schön, wenn man versucht, was umzusetzen und das dann auch klappt. Dass wir uns da rausarbeiten, freut mich auch deswegen, weil ich der Meinung bin, dass die Unterstützung heute richtig schlecht war. Da haben wir uns selbst aus der prekären Situation rausgezogen. Dafür ein Kompliment an meine Jungs.

Marius Wolf (Eintracht Frankfurt): Das ist natürlich ärgerlich, wenn man sieht, was wir für eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Wir haben so viel Ballbesitz und uns so viele gute Chancen herausgespielt. Aber momentan fehlt uns das Glück im Abschluss. Wir können nicht mehr machen, als daran zu arbeiten und uns irgendwann das Glück zu erspielen. Wenn wir weiter so trainieren und weiter an uns arbeiten, dann bin ich mir sicher, dass es am Freitag schon kommen wird. Keiner gibt sich auf, keiner arbeitet weniger. Im Gegenteil, wir machen mehr und irgendwann wird der Knoten platzen.

Timo Horn (1. FC Köln): Die erste Halbzeit war nicht gut, keine Frage. Das wissen wir auch selbst. Wir haben da als Mannschaft keinen Zugriff gefunden. Das war in der zweiten Hälfte dann besser, wir haben das System umgestellt und hatten dennoch wenig Torchancen. Aber die eine hat gereicht.

Sendung: hr1, heimspiel!, 4.4.2017, 19.05 Uhr