Die Eintracht hat sich bei der 0:3-Niederlage in München unter Wert geschlagen. Nach dem Spiel haderten die Frankfurter mit vergebenen Chancen und Mats Hummels. Die Stimmen zum Spiel.

Niko Kovac: Wenn man die Chancen nicht nutzt, muss man sich nicht wundern, wenn die Bayern dann beim ersten Vorstoß auch das Tor machen. 37 Minuten haben wir es sehr gut gemacht, die Bayern vor Probleme gestellt. Nach dem 2:0 und 3:0 haben die Bayern das Ergebnis dann gut verwaltet. Unterm Strich kann man sehr zufrieden sein mit der Leistung und viel Positives mitnehmen.

Bruno Hübner: Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, haben uns aber nicht belohnt. Das war total ärgerlich. Wenn man so viele Chancen bekommt in München wie wir in der ersten Halbzeit, muss man 1:0 oder 2:0 führen. Bei der vergebenen Großchance von Hrgota hatten wir Hummels gar nicht mehr auf dem Schirm. Wir sind davon ausgegangen, dass Branimir den Ball über die Linie schiebt. Wahnsinn!

Timothy Chandler im Zweikampf mit Arjen Robben. Bild © Imago

Branimir Hrgota: Bei der ersten Chance, als ich frei vor dem Tor auftauchte, habe ich Mats Hummels von hinten nicht mehr herankommen sehen. Er macht das gut. Ich habe gedacht, er kommt nicht mehr an den Ball. Wir müssen das Positive aus München mitnehmen. Wenn wir so spielen gegen Hamburg nächstes Wochenende, glaube ich fest an einen Sieg.

Timothy Chandler: Am Ende ist es bitter. Wir hatten Chancen, aber die Tore nicht gemacht. München hat in der ersten Halbzeit zwei Chancen und macht zwei Tore. Das ist ein Qualitätsunterschied. Ich habe schon oft in München gespielt, aber so viele Chancen mit einer Mannschaft habe ich noch nie gehabt. Wenn du kein Tor machst, ist es schwer, etwas mitzunehmen.

Mats Hummels (Bayern München): Wir haben uns sehr schwer getan. Wenn wir in Rückstand geraten wären, wäre es schwierig geworden, als Sieger vom Platz zu gehen. Wir haben uns heute nicht zurückgenommen. Man muss die Eintracht loben. Sie hat in der ersten Halbzeit ein herausragendes Spiel gemacht und es nur verpasst hat, sich dafür zu belohnen. Wir hatten uns schon beim 2:2 im Hinspiel unheimlich schwer getan.

