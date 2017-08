Trainer Niko Kovac setzt in dieser Saison wohl vermehrt auf eine Doppelspitze. Wer das Traumpaar im Sturm von Eintracht Frankfurt werden soll, ist aber offen. Richtig gefunkt hat es bislang noch nicht.

Glaubt man der Werbung eines Onlinedating-Portals, gibt es im Netz der Liebesuchenden alle elf Minuten einen Volltreffer. Eine erstaunliche Erfolgsrate, von der die Frankfurter Eintracht im realen Leben der vergangenen Rückrunde nur träumen konnte. In 17 Spielen brachte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac die Herzen ihrer Fans insgesamt lediglich 14 Mal zum Hüpfen. Zwischen zwei eigenen Toren lagen durchschnittlich rund 110 Minuten – so viele wie bei keinem anderen Team der Bundesliga.

Damit sich das möglichst bald ändert und die Frankfurter Glückshormone regelmäßiger ausgeschüttet werden, hat Coach Kovac im Sommer vor allem die Abteilung Attacke umgekrempelt. Das System mit nur einer Spitze scheint nach jahrelangem Gebrauch allmählich ausgedient zu haben, die Eintracht geht in dieser Saison wohl zurück zur Doppelspitze. Zwei echte Stürmer, doppelte Manpower, mehr Tore. So ist die einfache Rechnung, die in den Partien gegen Betis Sevilla (3:0) und den FSV Frankfurt (5:2) bereits aufging. Bleibt nur die Frage, wer die beiden neuen Fan-Lieblinge werden sollen.

Haller hat die Nase vorne - noch

Erster Anwärter auf einen Platz im Eintracht-Sturm ist Sébastien Haller. Der Neuzugang vom FC Utrecht kam mit allerlei Vorschusslorbeeren nach Frankfurt und wird wohl erst einmal gesetzt sein. Sein Status als teuerster Neuzugang aller Zeiten verschafft ihm einen Stammplatz, allerdings auch gehörigen Druck. Sieben Millionen Euro sind im internationalen Vergleich zwar Peanuts, für die Eintracht aber eine erhebliche Investition. Haller muss zurückzahlen.

Da Geld allerdings bekanntlich nicht alles ist, darf sich der 23-jährige Franzose nicht zu sicher sein. Einen bleibenden Eindruck hinterließ Haller bislang eigentlich nur durch seine Reisepass-Probleme und die verspätete Anreise ins USA-Trainingslager. Auf fünf Tore im Testspiel gegen den Kreisoberligisten Heftrich folgten sechs Auftritte ohne Treffer und einige unglückliche Trainingseinheiten. "Er hat zwar heute nicht getroffen, hatte aber gute Aktionen", bilanzierte Kovac nach dem stadtinternen Benefiz-Kräftemessen gegen den FSV am hr-Mikrofon. Noch ist die Stimmung also gut, die Konkurrenten bringen sich aber bereits in Stellung.

Startelf-Puzzle noch nicht komplett

In Abwesenheit des nach Knöchel-OP und Borreliose-Erkrankung noch immer unpässlichen Alex Meier bewerben sich vor allem Branimir Hrgota, Neuzugang Luka Jovic und U19-Youngster Renat Dadashov um eine der Planstellen in der Offensive. Beim Nachbarschafts-Duell gegen den FSV trugen sich – im Gegensatz zu Haller – alle drei in die Torschützenliste ein und erschwerten so noch einmal die Entscheidungsfindung von Trainer Kovac.

"Wir haben ein Bild im Kopf, wer nächste Woche anfangen könnte", sagte dieser mit Hinblick auf das DFB-Pokalspiel am Samstag (15.30 Uhr) in Erndtebrück. Noch sind aber bei weitem nicht alle Startelf-Plätze vergeben.

Drei Stürmer für ein Halleluja

Da sich der 18 Jahre alte Dadashov, der körperlich schon jetzt ein echter Brecher ist, aufgrund seiner Unerfahrenheit wohl erst einmal hinten anstellen und Spielpraxis in der A-Jugend sammeln muss, steht Kovac ein nahezu gleichwertiges - aber gleichzeitig sehr variantenreiches - Stürmer-Trio zur Verfügung.

Haller ist ein typischer Stoßstürmer, der Bälle halten, ablegen und verwerten kann. Jovic, der im Training reihenweise Tore schießt, kommt eher über Tempo und Technik. Hrgota ist ein Mix aus beiden.

Ein Traumpaar hat sich unter all den Stürmer-Casting-Kandidaten bislang noch nicht gebildet. Die Chancen auf ein Offensiv-Match sind aber deutlich höher als noch in der vergangenen Saison. "Ich bin froh, richtige Stürmer zu haben, die auch Tore machen", so Kovac. "Ich bin mit den drei Jungs äußerst zufrieden. Der Konkurrenzkampf belebt das Geschäft." Und manchmal funkt es ja auch erst auf den zweiten Blick.