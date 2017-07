Wieder kein Sieg: Eintracht Frankfurt beendet das Trainingslager in Gais mit einem Unentschieden gegen Benevento Calcio. Das Ergebnis war allerdings zweitrangig: Zwei Verletzungen sorgten für Schreckmomente.

Die Frankfurter Eintracht hat auch im fünften ernsthaften Testspiel keinen Sieg einfahren können. Das Spiel gegen Benevento Calcio am Sonntag endete 1:1 (0:1). Der Mannschaft von Trainer Niko Kovac waren die vielen Trainingseinheiten deutlich anzumerken, der italienische Überraschungsaufsteiger wirkte vor allem im ersten Durchgang in vielen Situationen deutlich frischer. So war der Führungstreffer vor 1.200 Zuschauern auf dem Gaiser Sportplatz nach 34 Minuten keine Überraschung mehr: Nach einem Eckball bekam die Abwehr den Ball nicht geklärt und Fabio Lucioni nutzte die Verwirrung mit einem präzisen Flachschuss aus.

Gacinovic erneut erfolgreich

Im zweiten Durchgang wurden die Frankfurter erst nach einer Stunde etwas aktiver und kamen durch ein Ko-Produktion zweier Joker nach 75 Minuten zum Ausgleich. Mijat Gacinovic setzte sich im Dribbling durch, spielte Doppelpass mit Renat Dadashov und schob den Ball über die Linie. Wie schon gegen US Sassuolo war erneut der Serbe erfolgreich. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Schluss - allerdings erlebten die Frankfurter noch zwei Schreckmomente.

Marc Stendera blieb nach einem harten Zweikampf am Boden liegen und fasste sich an den Knöchel. Der Mittelfeldspieler humpelte vom Feld und wurde durch Max Besuschkow ersetzt. Doch die Endphase der Partie stand unter keinem guten Stern für die Frankfurter: Besuschkow knallte im Kopfballduell mit dem gegnerischen Verteidiger zusammen und erlitt eine Platzwunde. Das Spiel war somit auch für ihn beendet. Über den Verletzungsstand ist noch nichts näheres bekannt, die Eintracht sprach von "Blessuren".

Kovac lobt die Mannschaft

Kovac zog nach Abpfiff dennoch ein positives Fazit: "Wir hatten ein junges Team auf dem Feld und die haben das sehr gut gemacht. Ich bin zufrieden mit der Leistung, die Spieler haben den Ball gut laufen gelassen." Insgesamt sprach der Trainer von einem "guten Trainingslager." Für die Eintracht endet die Vorbereitung mit zwei Testspielen am kommenden Wochenende. Am Samstag treffen die Frankfurter in der Wiesbadener Brita-Arena auf den spanischen Vertreter Real Betis Sevilla, einen Tag später geht es im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier gegen den FSV Frankfurt.