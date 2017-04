Lukas Hradecky gibt den Feierbefehl, Niko Kovac glaubt an den ganz großen Erfolg: Eintracht Frankfurt schwebt nach dem Finaleinzug auf Wolke sieben und plant schon jetzt die Mega-Party zum Abschluss einer besonderen Saison.

Am Ende gab es Tränen. Während die Spieler der Frankfurter Eintracht auf dem Rasen den Einzug ins DFB-Pokalfinale feierten, schluchzten auf der Tribüne des Borussia-Parks jede Menge erwachsene Männer um die Wette. Der Mix aus Erleichterung nach turbulenten Wochen und purer Freude über die erste Finalteilnahme seit 2006 zwang selbst einige der Hartgesottensten in die Knie.

Der 8:7-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen Borussia Mönchengladbach bildet den emotionalen Höhepunkt eines aufregenden Frankfurter Jahres. In der letzten Saison fast abgestiegen, jetzt in Reichweite eines Titels. "Das ist ein Traum für uns alle", jubelte Trainer Niko Kovac am Mikrofon des hr-sport. "Für den Club, für die Stadt und natürlich für die Fans."

8.000 in Gladbach - 20.000 in Berlin

Rund 8.000 Anhänger hatten sich am Dienstag auf den rund 260 Kilometer langen Weg in Richtung Niederrhein gemacht, auch lange nach Abpfiff war die Fankurve noch proppenvoll. Gefeiert wurde alles und jeder. Timothy Chandler sprintete nur in Unterhose bekleidet in Richtung Kurve, Elfmeter-Held Lukas Hradecky drehte eine Ehrenrunde nach der anderen. Und auch Trainer Niko Kovac holte sich seine verdienten Huldigungen ab. Jubel, Trubel, Eintracht-Heiterkeit.

Nach dem erlösenden 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende hat die Eintracht innerhalb von vier Tagen jegliche Anflüge einer Frühjahrs-Depression abgeschüttelt und eine gute Saison endgültig zu einer besonderen gemacht. "Am Samstag hatten wir die ganz große Erleichterung, heute das war ein Bonus-Spiel", jubelte Hradecky, während die Fans im Hintergrund immer wieder "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin"-Sprechchöre anstimmten und in der ansonsten komplett leergeräumten Arena einen kleinen Vorgeschmack auf das große Happening im Olympiastadion gaben.

Hradecky in Bierlaune

"Dann wird unsere ganze Metropole auf den Beinen sein und uns feiern", freute sich Kovac auf die Rückkehr in seine Heimatstadt. 20.000 Glückliche, das steht bereits fest, werden ein Ticket fürs Stadion erhalten. Für alle Fans, die die Reise zum Finalort ohne Eintrittskarten auf sich nehmen werden, soll es ein großes Fanfest in der Stadt geben. Berlin wird – zumindest zur Hälfte – für einen Tag schwarz-weiß-rot sein. "Wir fahren jetzt wirklich nach Berlin. Es gibt nicht viele, die das erleben dürfen", frohlockte Branimir Hrgota, der mit seinem verwandelten Strafstoß den Party-Startschuss gegeben hatte.

"Heute gibt es ein paar Bier, das gehört dazu", gab Keeper Hradecky wenig später den Feierbefehl. "Wir brauchen jetzt ein bisschen Platz zum Genießen." Die ganz große Sause soll aber erst Ende Mai steigen. Die Eintracht wird zwar als krasser Außenseiter in die Partie gegen den BVB oder die Bayern gehen, die Aussichten auf den ersten Titel seit dem Pokalsieg 1988 lässt aber schon jetzt den Puls ansteigen. "Wir haben alle Träume und wer träumt, kann auch etwas erreichen", philosophierte Kovac.

Berlin, duck dich

Feierbiest Hradecky, der nach dem spontanen Anstoßen gemeinsam mit dem Rest der kollektiv humpelnden Feiergemeinde gegen 4.30 Uhr in Frankfurt ankam, drückte es hingegen etwas anders aus: Im Falle des Pokalsiegs werde er "drei Tage nicht mehr der Lukas sein. Dann werde ich richtig hart feiern". Die Berliner Bars sollten schon einmal die Vorräte auffüllen.