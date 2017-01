Philipp Hofmeister berichtet für den hr-sport aus dem Trainingslager von Eintracht Frankfurt in Abu Dhabi. An Tag vier wirft er einen Blick auf die ersten Gegner nach der Winterpause und verrät, mit welcher Akribie Niko Kovac sein Team darauf vorbereitet.

+++ Tag 4: Vehemenz +++

Darmstadt. Ingolstadt. Freiburg. Hamburg. Das ist nicht etwa die Auflistung der schönsten Bundesliga-Städte. Obwohl das zumindest auf die drittgenannte voll zutreffen würde. Nein, es sind die ersten vier Gegner, die in der Bundesliga-Rückrunde im Waldstadion zu Frankfurt vorstellig werden. Das könnten, sagen wir es mal so, alles sehr undankbare Aufgaben werden.

Gegen tief stehende Gegner, die der Eintracht das Spiel überlassen. Gegen den berühmten Beton, der dann angemischt wird. Niko Kovac weiß das. Und er weiß, wie schwer sich seine Jungs in genau diesen Konstellationen gern mal tun. Also macht er das einzig Richtige - und lässt genau das trainieren. Angreifen gegen einen tief stehenden Gegner. Spielaufbau. Spielverlagerung. Tempoverschärfung. Vertikal. Diagonal. Immer und immer wieder.

Sobald etwas nicht läuft, geht der Chef dazwischen. Lautstark. Und korrigiert. Mit einer Vehemenz, die beeindruckt. Wenn es dann endlich passt, ruft Kovac: "Passt!" Und man bleibt zurück im Glauben, dass es tatsächlich passen könnte.

+++ Tag 3: Legende +++

Wenn gerade mal kein Training seiner Fußballschule steigt, dann guckt die Legende eben beim Training der Profis zu. Charly Körbel. Bundesliga-Rekordspieler. Auch diesmal in Abu Dhabi mit dabei. Ein Training in seiner Nähe ist immer ein Erlebnis. Gestern sitzt der treue Charly inmitten von uns Journalisten, weil es dort drüben am längsten Nachmittagssonne gibt. Und Charly ist gut drauf, wie eigentlich immer.

Es nähert sich Pressesprecher Carsten Knoop. Körbel: "Carsten, hast du was dabei?" Knoop guckt fragend. Körbel: "Carsten, du musst immer was für die Journalisten dabei haben. Auch wenn es was ist, was nicht stimmt. So wie bei Hänsel und Gretel, ein paar Krümel hinwerfen. Dann sind sie still." Großes Gelächter. Wir freuen uns, Körbel freut sich.

Beim Thema Krümel verweist jemand auf die sehr leckeren Kekse, die uns die Eintracht in unserer kleinen Kaffee-Ecke bereit stellt. Kekse? Körbel will auch. Wird allerdings umgehend auf das Schild "Media only!" hingewiesen. Jetzt guckt der treue Charly fragend, aber nur kurz. Dann lacht er: "Über Beziehungen bekomme ich bestimmt noch einen." Kein Zweifel. Wenn das hier jemand schafft, dann die Legende.

+++ Tag 2: Qualität +++

Hat nicht jeder von uns so ein Wort, das er eigentlich fast immer benutzt? Meins ist, genau: eigentlich. Das benutze ich eigentlich sogar immer. Ein sogenanntes Füllwort, dafür wird man dann oft getadelt. Niko Kovac hat ein anderes Lieblingswort. Eines, das kein Füllwort ist. Es lautet: Qualität.

Kein anderes Wort fällt in den Einheiten häufiger. "Männer, ich will Qualität sehen." "Mehr Qualität da bei diesen Bällen." Oder auch einfach nur: "Qualität!" Jeder noch so neue Neuzugang wird nach der ersten Einheit wissen, was damit gemeint ist. Kommt Qualität nicht auch von Qual?

Wenn ja, dann passt es ja irgendwie bestens in dieses Trainingslager, wenn die Mittagssonne erbarmungslos auf die schuftenden Berufsfußballer herunter knallt. Und es passt zu diesem Trainer, der niemals locker lässt, niemals nachgibt, es niemals schleifen lässt. Wohl selbst dann nicht, wenn man im Mai Deutscher Meister werden sollte. Aber das sind jetzt Hirngespinste. Dafür fehlt der Eintracht dann doch etwas, genau: etwas Qualität. Eigentlich.

+++ Tag 1: Parallelen +++

Es hat ja ein bisschen was von nach Hause kommen. Wer wie die Eintracht zum fünften Mal in Folge sein Winterquartier am selben Platz aufschlägt, der fühlt sich langsam fast schon heimisch. Und dem fallen Veränderungen auf. Das geht den Spielern genauso wie uns dem Anhang. Als wir also gestern Abend unser Hotel bezogen, fiel sofort auf, dass der große Hotel-Neubau nebenan inzwischen fertig ist. Sieht gut aus. Eine tolle Entwicklung. Und schwups: Schon haben wir die Parallele zur Eintracht.

Die Ausgangslage vor einem Jahr: eine taumelnde, hilflose Mannschaft. Ein schwer angeschlagener Trainer. Eine sich hinziehende Suche nach einem neuen, starken Mann im Klub. Und sportlicher Überlebenskampf in seiner reinsten Form. Die Ausgangslage heute: eine funktionierende Einheit. Ein Trainer, um den die Eintracht der ganze Rest der Liga beneidet. Und die Aussicht, mit einer ebenso konstanten Rückrunde eine einmalige Chance auf neue internationale Festspielnächte zu nutzen.

Die Gesamtlage rund um Eintracht Frankfurt ist in diesem Winter derart tiefentspannt, dass man ernsthaft lange überlegt, was den Leser zu Hause eigentlich so richtig interessieren würde. Wohlgemerkt: ein Jahr, nachdem hier allen Beteiligten aber sowas von die Düse ging. Welch eine Entwicklung. Eine Entwicklung, die so schnell ist, dass wohl selbst die Baubranche von Abu Dhabi darüber ehrfürchtig staunt.