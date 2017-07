Die Frankfurter Eintracht ist mit ordentlich Getöse ins Trainingslager in die USA aufgebrochen. Während mit Jonathan de Guzman ein Fast-Neuzugang mit an Bord ging, fehlte Topstürmer Sebastien Haller beim Abflug.

So viel Aufregung am frühen Morgen. Lange bevor der Eintracht-Tross am Donnerstag um 8.27 Uhr mit dem United-Airlines-Flug UA 945 in Richtung Chicago und von dort weiter nach Seattle aufbrach, wurde hinter den Kulissen des Bundesligisten eifrig koordiniert und telefoniert.

Verfrühte Glückwünsche

Mit einer Pressemitteilung verkündeten die Hessen um 6 Uhr die bevorstehende Verpflichtung von Jonathan de Guzman. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler soll demnach einen Vertrag bis 2020 bei der Eintracht erhalten, sobald letzte Details mit seinem bisherigem Arbeitgeber SSC Neapel geklärt seien. Größere Hürden sind dabei offenbar nicht mehr zu überwinden, so dass der Niederländer bereits mit ins zwölftägige USA-Trainingslager aufbrechen konnte.

Nötig machte die ungewöhnliche Meldung ein unbedachter Tweet eines offensichtlichen Bekannten de Guzmans. Dieser hatte seinem Freund bereits am Vortag zu seinem Wechsel nach Frankfurt gratuliert und seine Glückwünsche mit einem Foto des Neuzugangs samt Eintracht-Trikot auf der Geschäftsstelle der Hessen versehen. Offiziell wird der Deal wohl in den kommenden Stunden oder Tagen werden. De Guzman, der zuletzt an Napolis Serie-A-Konkurrenten Chievo Verona ausgeliehen, soll das zentrale Mittelfeld verstärken.

Haller verschiebt Abflug

Während der achte externe Neuzugang somit im Flieger Platz nehmen konnte, fehlte mit Sebastien Haller überraschend ein weiterer Neuer. Der 7-Millionen-Stürmer vom FC Utrecht musste den Abflug wegen privater Gründe verschieben, wie der Verein in einer weiteren Stellungnahme mitteilte. Haller soll jedoch spätestens bis zum ersten Testspiel am Samstag gegen Seattle Sounders zum Team stoßen.

Ebenfalls kurzfristig passen mussten Yanni Regäsel (Magen-Darm-Infekt) und Nachwuchsspieler Sahverdi Cetin, der an einem Bluterguss am Rücken leidet. Mit Alexander Meier (Knöchel), Omar Mascarell (Achillessehne), Carlos Salcedo (Schulter) sowie den beiden Torhütern Jan Zimmermann (Risswunde), Bätge (Syndesmose) hatte Trainer Niko Kovac bereits im Vorfeld fünf Ausfälle zu beklagen.

