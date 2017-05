In wenigen Tagen steht in Berlin das DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund an. Die Aufregung bei Eintracht-Stürmer Branimir Hrgota ist bereits jetzt ins Unermessliche gestiegen.

Er war am Ende der Held des DFB-Pokal-Halbfinalspiels in Mönchengladbach: Branimir Hrgota verwandelte im Elfmeterkrimi den entscheidenden Strafstoß und schoss Eintracht Frankfurt damit ins Endspiel nach Berlin. Dieses rückt nun immer näher und somit wird auch die Nervosität bei dem Stürmer immer größer. Sogar so groß, dass er fast ständig Gänsehaut hat, wie er am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens zugab.

Das sagt Branimir Hrgota über …

… die Vorfreude, die in ganz Frankfurt zu spüren ist:

Die Vorfreude ist riesig. Das merkt man in der ganzen Stadt. Wenn ich einkaufen gehe, wünschen mir die Leute Glück für das Spiel. Wir werden daher am Samstag Gas geben. Wir sind alle aufgeregt.

… den späten Ausgleich am Samstag gegen Leipzig und die Fan-Ansprache nach dem Spiel:

Das war sehr wichtig. Nicht nur für uns, sondern auch für die Fans, damit sie sehen, dass wir kämpfen und nicht aufgeben. Bei der Fan-Ansprache danach hatte ich Gänsehaut. Das war ein fantastischer Moment. Da war Feuer drauf.

… den letzten Elfmeter im Halbfinale:

Es war ein langer Weg zum Ball. Ich habe mich konzentriert und früh entscheiden, dass ich nach rechts schieße, dann habe ich aber doch nach links geschossen. Am Ende hat alles geklappt. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich mir anschaue, wie wir danach zu den Fans gelaufen sind.

… die Rückkehr von Langzeitverletzten wie Meier und Vallejo:

Es ist sehr wichtig, dass einige Leute zurückgekommen sind. Wir hatten viele Spieler, die lange verletzt waren. So haben wir jetzt eine größere Truppe und können am Samstag etwas richtig Schönes zeigen und hoffentlich den Pokal mitnehmen.

… Eintrachts Rolle als Underdog im Finale:

Ein Pokalspiel ist immer etwas anderes. Es ist kein normales Spiel. Da weiß man, dass es, egal gegen wen, schwer wird. Natürlich ist der BVB Favorit. Aber wir können überraschen und vielleicht gewinnen.

… die Besonderheit eines solchen Endspiels:

Es passiert nicht oft, dass Spieler solch ein Finale spielen dürfen. Das wird ein toller Tag werden, den wir genießen. Ich bin froh, dass meine Familie beim Spiel sein wird. Sie kommt extra aus Schweden. In Schweden spielt das Pokalfinale nicht so eine große Rolle wie bei uns. Daher ist es für mich etwas Besonderes.

… seine Vorbereitung auf den BVB:

Ich schaue mir die Innenverteidiger von Dortmund an und was ich gegen sie verbessern kann. Dann kommt der Trainer mit seinem Material und zeigt, was wir machen oder eben auch nicht machen sollen. Klar schaue mir auch die Tore von Pierre-Emerick Aubameyang an. Das ist ein Top-Stürmer. Den müssen wir stoppen.