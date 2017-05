Drei Tage vor dem DFB-Pokalfinale hat die Frankfurter Eintracht Guillermo Varela suspendiert. Der Abwehrspieler hatte sich ein Tattoo stechen lassen, das sich nun entzündet hat.

Varela widersetzte sich mit der Tätowierung in einem Bad Vilbeler Studio den Anweisungen von Eintracht-Trainer Niko Kovac. "Dieses Verhalten ist grob fahrlässig und schadet der ganzen Mannschaft", wird Sportvorstand Fredi Bobic am Mittwoch in einer Pressemitteilung zitiert. Auf der facebook-Seite des Tattoo-Studios war bis zum frühen Mittwochnachmittag ein Foto zu sehen, das Varela während der Behandlung zeigte. Das Bild wurde mittlerweile gelöscht.

"Guillermos Weg bei der Eintracht ist mit dieser Aktion beendet. Der Club kann es nicht dulden, dass sich ein Spieler vor so einem wichtigen Spiel den Anweisungen des Trainers und der Ärzte widersetzt", so Bobic weiter. Bei frischen Tattoos wird von sportlichen Aktivitäten abgeraten.

Eintracht wollte Varela eventuell halten

Der uruguayische Außenverteidiger war im Sommer 2016 von Manchester United ausgeliehen worden, verletzungsbedingt kam er aber nur auf sieben Ligaspiele und drei Partien im Pokal. "Wir hatten uns bereits Gedanken zu einer möglichen Verlängerung der Leihe gemacht", sagte der Sportvorstand.

"Das ist jetzt natürlich kein Thema mehr. Guillermo wird mit sofortiger Wirkung suspendiert, außerdem wird er eine persönliche, sehr empfindliche Strafe bekommen. Dem Team mit einem derart egoistischen Verhalten und dessen Veröffentlichung zu schaden, zwingt uns leider zu diesen Maßnahmen."