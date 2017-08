Die Viererkette von Eintracht Frankfurt bereitet Sorgen. Trainer Niko Kovac wird die Formation des Pokalspiels wohl noch einmal umstellen, auch ein Neuer könnte noch kommen.

Gestolpert ist die Frankfurter Eintracht im Gegensatz zu manch anderem Bundesligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals nicht. Einen berauschenden Sprint über die vermeintlich kleine Hürde TuS Erndtebrück hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Samstag allerdings auch nicht auf den etwas zu hohen Siegener Rasen gebrannt. "Das Ergebnis ist in Ordnung. Ich habe aber auch einiges gesehen, das wir aufarbeiten müssen", lautete deshalb das Fazit des Frankfurter Übungsleiters.

Hasebe kann nicht immer überall sein

Nach einem trainingsfreien Montag und individuellen Fitnesstests am Dienstag läutet Kovac am Mittwoch mit zwei Einheiten den Endspurt der rund siebenwöchigen Vorbereitung ein. Einen Intensivkurs wird es dabei wohl vor allem noch einmal für die Abwehr geben. "Wir haben zu viel zugelassen, das hat mir nicht gefallen", bewertete der Eintracht-Coach die Pokal-Leistung seiner Viererkette, die nach der frühen Roten Karte gegen David Abraham aushilfsweise von Makoto Hasebe geführt werden musste.

Eine Variante, die gegen den teilweise doch sehr überforderten Regionalligisten verkraftbar war. Die aber auch die Personalnot in der Abwehr noch einmal verdeutlichte. Kovac steht bei der Besetzung seiner Viererkette vor einer schwierigen Aufgabe und wird wohl erst einmal improvisieren müssen.

Chandler und Abraham unangefochten

Sicher ist momentan: Rechts verteidigt der neue Goalgetter Timothy Chandler, das Sagen in der Defensiv-Zentrale hat Abwehrchef David Abraham. US-Nationalspieler Chandler ist trotz der Verpflichtung von Danny Da Costa quasi konkurrenzlos. Der Argentinier Abraham, der nach seiner Notbremse für zwei Pokalspiele gesperrt wurde, muss sich sogar noch weniger Sorgen machen: Er ist derzeit der einzige fitte Frankfurter Innenverteidiger mit uneingeschränktem Bundesligaformat.

Höchst wahrscheinlich ist zudem, dass sich Linksverteidiger Taleb Tawatha nach 90 Minuten im Pokal wohl erst einmal auf der Ersatzbank ausruhen und von dort seinen Vertreter Jetro Willems bewundern darf. Der niederländische Neuzugang überzeugte nach seiner Einwechslung und empfahl sich für höhere Aufgaben. "Er kam rein, hat ein Tor aufgelegt. Das war gut", so Kovac. Was bleibt, ist die große Baustelle zweiter Innenverteidiger. Der Platz an der Seite von Abraham ist nach wie vor vakant, eine Königslösung vorerst nicht in Sicht.

Wann kommt ein neuer Innenverteidiger?

Marco Russ, der im Pokal ran durfte und dabei weiterhin nachvollziehbare körperliche Defizite aufwies, ist zwar die erste und logische Alternative. Der 32-Jährige hat aber vor allem bei hohem Tempo Probleme und könnte deshalb zum Sicherheitsrisiko werden. Problem an der Sache: Es gibt keinen Ersatz. Youngster Noel Knothe ist noch nicht soweit, für Anderson Ordonez ist die Bundesliga eine Nummer zu groß, Carlos Salcedo ist noch verletzt.

"Ich hoffe, dass bis nächste Woche noch ein bis zwei Spieler dazukommen", kommentierte Kovac deshalb vielsagend. Der eine der beiden herbeigesehnten Unbekannten ist wohl Rekonvaleszent Jonathan De Guzman, der allerdings deutlich weiter vorne beheimatet ist und nach überstandener Adduktoren-Zerrung als Achter an der Seite von Gelson Fernandes auflaufen dürfte.

Der zweite Mr. X könnte ein Innenverteidiger sein, der momentan noch bei einem anderen Verein unter Vertrag steht und im Eilverfahren in die Frankfurter Startelf rücken könnte. "Es kann schon morgen klappen, aber auch noch ein paar Tage dauern", so Kovac in der FNP zur Suche nach einem weiteren zentralen Abwehrspieler. Ein Blick auf das Pokalspiel zeigt: Je schneller das klappt, desto besser für die Eintracht.