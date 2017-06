Das neue sportliche Gesicht der Frankfurter Eintracht nimmt langsam erste Züge an. Ein Blick auf die mögliche Stammelf zeigt aber auch: In diesem Gesicht gibt es noch einige Furchen.

Die Politik hat die Sonntagsfrage, der Fußball die Stammelf-Frage. Statt "Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, wen würden Sie wählen?", heißt es unter Fans der Frankfurter Eintracht während der Sommerpause: "Wenn morgen Spieltag wäre, wer würde für uns auflaufen?" Knapp drei Wochen nach dem verlorenen Pokalfinale und zwei Wochen vor den ersten Leistungstests am 28. Juni haben Sportvorstand Fredi Bobic und Co. den Kader auf einigen wichtigen Positionen an die neuen Anforderungen angepasst.

Der jüngste Transfer – die Verpflichtung des Mexikaners Carlos Salcedo – soll die Lücke schließen, die Jesús Vallejo durch seine Rückkehr zu Real Madrid hinterlässt. Weitere Neuzugänge wie Sébastien Haller und Gelson Fernandes stehen Abgängen wie Haris Seferovic (Benfica Lissabon) oder Ante Rebic (AC Florenz) gegenüber. Mit 29 und 28 Pflichtspieleinsätzen in der abgelaufenen Saison zählten der Schweizer sowie der Kroate zu den wichtigsten Optionen im System von Trainer Niko Kovac.

In Gedanken wird der 45-Jährige daher vielleicht schon im Urlaub die eine oder andere Aufstellung durchspielen. Basierend auf gültigen Verträgen bis mindestens 2018 und eine leere Verletztenliste vorausgesetzt könnte diese nach aktuellem Stand so aussehen:

Bild © hessenschau.de

Das dickste Fragezeichen schwebt sicherlich über Lukas Hradecky. Zur sportlichen Zukunft des finnischen Keepers gibt es noch immer keine endgültige Entscheidung, die Spekulationen über einen Wechsel oder eine Vertragsverlängerung dauern an. Fakt ist: Hradecky ist nach wie vor an die Eintracht gebunden und Stand jetzt die Idealbesetzung zwischen den Pfosten.

Vor ihm wird es einen neuen Abwehrverbund geben. Hält Kovac an einer Dreierkette fest, könnte sich Salcedo zu den bewährten Kräften David Abraham und Andersson Ordóñez oder Marco Russ gesellen. Auf der Position des Rechtsaußenverteidigers steht mit Danny da Costa ebenfalls ein Neuer zur Verfügung. Der 23-Jährige hat bereits 29 Einsätze in der Bundesliga und zwei in der Champions League absolviert, was ihn für einige Fans zu mehr als bloß einem gutem Back-up macht.

Danny da Costa Bild © Imago

Auch auf den Sechser-Positionen scheint ein Neuzugang schon jetzt gesetzt zu sein. "Wir erwarten uns von der Verpflichtung Gelsons direkte Unterstützung im defensiven Mittelfeld", hatte Bobic den Fernandes-Transfer vor knapp zwei Wochen erläutert. Alternativen sind ohnehin rar gesät.

Bei Omar Mascarell ist die Frage nach einer Achillessehnen-OP noch nicht vom Tisch, Slobodan Medojevic feierte erst im Pokalfinale sein Comeback. Bleibt noch Makoto Hasebe. Wenn der Japaner seine Knieverletzung auskuriert hat und nach der Vorbereitung voll zur Verfügung steht, wird sich die Eintracht sicherlich auf seine Fähigkeiten und seine Ruhe im Spielaufbau freuen.

Und im Sturm? Die Hoffnungen, dass Frankfurt in Haller endlich wieder einen zuverlässigen Torjäger gefunden hat, sind riesig. Die Erwartungen angesichts einer Ablösesumme von gut sechs Millionen Euro auch. Dass der 22-Jährige den Vorzug vor Alex Meier und Branimir Hrgota erhalten wird, ist daher nicht auzuschließen.