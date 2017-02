Trainer, wo soll ich spielen? Timothy Chandler (re.) spielt in den Planungen von Niko Kovac in dieser Woche eine wichtige Rolle.

Fachkräftemangel vom Feinsten: Vor dem Topspiel bei Hertha BSC klaffen in der Abwehr von Eintracht Frankfurt riesige Lücken. Und auch auf einer anderen Position muss sich Niko Kovac etwas einfallen lassen.

Der Kaiserlei-Kreisel nahe Offenbach ist in diesen Tagen nicht die einzige Großbaustelle im Frankfurter Raum. Viel dringender als der Umbau des Verkehrsknotens an der A661 ist zumindest aus Sicht der Eintracht-Fans der Umbau der Hintermannschaft des Frankfurter Bundesligisten.

Nach der actiongeladenen Bundesliga-Partie gegen Ingolstadt fallen mit David Abraham (Rot-Sperre) und Jesús Vallejo (Muskelfaserriss) die besten Innenverteidiger für das Spiel am Samstag (18.30 Uhr) in Berlin aus. Die ersten Spekulationen über mögliche Alternativen sprudelten bereits kurz nach dem Abpfiff.

Gute Erinnerungen ans Hannover-Spiel

"Wir haben trotzdem noch Möglichkeiten", sagte Sportdirektor Bruno Hübner und verwies auf den jüngsten Pokalauftritt der Frankfurter in Hannover. Bastian Oczipka habe dort "einen guten Innenverteidiger gespielt". Diesen Part musste er damals einnehmen, nachdem Abraham zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt worden war.

Die Folge: Der eingewechselte Taleb Tawatha rückte auf die linke Außenbahn, wo er seinen Job in den Augen des Sportdirektors ebenfalls "ganz gut gemacht" habe. Gut möglich also, dass Trainer Niko Kovac diese Option auch für Berlin präferiert. Gegen Ingolstadt hatte er zunächst eine Viererkette aufgeboten – und diese Entscheidung schnell korrigiert.

Weitere Informationen So könnte die Eintracht spielen I Hradecky - Chandler, Hector, Oczipka, Tawatha - Gacinovic, Hasebe - Barkok, Rebic - Seferovic, Meier Ende der weiteren Informationen

Zwischen der 26. und der 35. Minute – also nach dem 0:1 und vor Abrahams Platzverweis – war die Eintracht phasenweise zum bewährten System zurückgekehrt: Dreierkette im Spielaufbau, Fünferkette bei Verteidigung. Und mittendrin: Makoto Hasebe.

Nachdem die Frankfurter von der druckvollen Spielweise des FCI überrascht worden waren, beorderte Kovac den defensiven Mittelfeldspieler zwecks Steigerung der Stabilität wieder nach hinten. Eine Maßnahme, die sich im Laufe der Saison schon des Öfteren bewährt hat.

Eine Chance für Zorba?

Denkbar wäre, dass Kovac Timothy Chandler an die Seite von Hasebe stellt. Der US-Amerikaner hat während der Vorbereitung und beim Auswärtsspiel in Darmstadt – in Abwesenheit Vallejos – den Aushilfs-Innenverteidiger gemimt. Dann allerdings wäre die rechte Außenbahn verwaist, wo sich außer Chandler bislang niemand aufgedrängt hat.

Wer auf der Suche nach verbleibenden Innenverteidigern den Profi-Kader der Eintracht durchstöbert, stößt auf den Namen Furkan Zorba. Gegenüber den zahlreichen Rekonvaleszenten (Yanni Regäsel, Guillermo Varela, Andersson Ordonez, Marco Russ) stand der 18-Jährige am vergangenen Wochenende immerhin auf dem Fußballplatz – wenn auch beim 0:0 der A-Junioren gegen Greuther Fürth. Vielleicht komplettiert er eine mögliche Dreierkette um Hasebe und den einzigen gelernten Innenverteidiger Michael Hector, der für seine Leistung gegen Ingolstadt mit einer Durchschnittsnote von 5,3 (Stand: Montag, 14.15 Uhr) im Voting der hessenschau.de-Nutzer abgestraft wurde.

Weitere Informationen So könnte die Eintracht spielen II Hradecky - Zorba, Hasebe, Hector - Chandler, Oczipka - Barkok, Gacinovic - Seferovic, Rebic - Meier Ende der weiteren Informationen

Und wenn Kovac dann eine Lösung für die Innenverteidigung gefunden hat, kann er sich direkt Gedanken über die nächste Vakanz machen. Im defensiven Mittelfeld wird Omar Mascarell nach der zehnten Gelben Karte fehlen. Die Frage, wo genau Hasebe nun für Stabilität sorgen soll, hängt unmittelbar mit der Besetzung dieser Planstelle zusammen. Zumal die Auswahlmöglichkeiten nach dem Abgang von Szabolcs Huszti kleiner geworden sind.

Unabhängig vom Personal haben jene elf bis 14 Frankfurter, die am Samstag in Berlin auf dem Rasen stehen werden, eine Aufgabe: Die Gegentorflut der vergangenen Wochen in den Griff bekommen. Acht der aktuell 20 Gegentreffer fielen erst nach der Winterpause, davon jeweils drei in Leipzig und in Leverkusen.

Die Zeit läuft

"Definitiv zu viel", sagte Kovac nach dem Ingolstadt-Spiel. "Wir müssen arbeiten, kämpfen, gut und kompakt stehen." Viel zu tun also für die Frankfurter in den sechs Tagen bis zur Partie in Berlin. Verglichen mit den Anforderungen an die Bauarbeiter am Kaiserlei-Kreisel ist das ein echtes Wettrennen. Dort haben sie für ihr Projekt nämlich drei Jahre Zeit.