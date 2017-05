In der Causa "just-pay-Bezahlkarten" erhöht das Management der Frankfurter Fußball-Arena den Druck auf die Betreiberfirma. Schon jetzt droht mit Blick auf das letzte Eintracht-Heimspiel die Zeit davonzulaufen. Eine gute Nachricht gibt es hinsichtlich des Pokalfinals.

Die Suche nach einer günstigen Mitfahrgelegenheit nach Berlin oder die hohen Kosten für eine Übernachtung in der Hauptstadt am letzten Maiwochenende sind in diesen Tagen nicht die einzigen Sorgen der Fans von Eintracht Frankfurt. Noch viel dringlicher ist eine Beantwortung der Frage, wie es mit den just-pay-Chipkarten weitergeht, mit denen bislang bei Heimspielen Speisen und Getränke bargeldlos bezahlt wurden.

In den kommenden Tagen soll nun Klarheit herrschen. Wie ffh.de am Montagnachmittag unter Berufung auf den Insolvenzverwalter berichtete, werde es zur Wochenmitte hin eine Entscheidung geben. Erst dann sei absehbar, welche Konsequenzen sich für das letzte Heimspiel der Eintracht in dieser Saison am 20. Mai gegen Leipzig ergeben. Bislang war die just-pay-Chipkarte die einzige Möglichkeit, um auf dem Stadiongelände Bier, Bratwurst und Co. bezahlen zu können.

"Sonst wird es zu spät"

Am vergangenen Donnerstag war bekanntgeworden, dass die Chipkarten-Betreiberfirma Payment Solution Insolvenz anmelden musste. Beim Bundesligaspiel Frankfurt gegen Wolfsburg hatten daraufhin viele Fans versucht, sich ihr Restguthaben auszahlen zu lassen. Das war nach der Halbzeitpause allerdings nicht mehr möglich. Chipkarte oder Bargeld – die Stadion Frankfurt Management GmbH fordert jetzt eine klare Ansage von Payment Solution bzw. vom Insolvenzverwalter.

"Wir brauchen eine Woche Vorlauf für Kommunikation und Vorbereitung. Bis Ende der Woche muss 100 Prozent Klarheit bestehen, wie es beim Leipzig-Spiel weitergehen soll. Sonst wird es zu spät", sagte Geschäftsführer Patrik Meyer dem hr-sport mit Blick auf die Partie am letzten Spieltag. Die Lösung für das Spiel gegen den Tabellenzweiten werde laut Meyer auch die Lösung für das von hr3 präsentierte Public Viewing zum Pokal-Finale sein.

Barzahlung beim Pokal-Finale möglich

Apropos Pokal-Finale: Auch im Berliner Olympiastadion kommen bzw. kamen die just-pay-Karten normalerweise zum Einsatz. Das gilt allerdings nicht für das Endspiel am 27. Mai. Wie der hr-sport am Montag vom Deutschen Fußball-Bund erfuhr, wird an diesem Tag das Bezahlen mit Bargeld möglich sein. Immerhin etwas, über das sich die Fans von Eintracht Frankfurt nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen.