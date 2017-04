Kaum ist Borussia Mönchengladbach aus dem Weg geräumt, türmt sich vor Anhängern der Frankfurter Eintracht die nächste Hürde auf – ein Ticket fürs Finale muss her. Bereits an Tag eins nach dem großen Erfolg steht fest: Das könnte schwierig werden.

Berliner Olympiastadion, 27. Mai, 20 Uhr: Die Frankfurter Eintracht trifft im DFB-Pokalfinale auf den FC Bayern oder Borussia Dortmund. 74.475 Zuschauer fiebern dem Anstoß entgegen und verwandeln die altehrwürdige Arena im Westen der Hauptstadt in ein Tollhaus. Zwei Mannschaften, ein großer Pokal – Vorhang auf zum absoluten Highlight der Saison. Wer wäre da nicht gerne dabei?

Mission: Impossible

Eben: So gut wie jeder, der die Wörter Eintracht und Frankfurt unfallfrei aussprechen kann und schon einmal die Arena im Stadtwald von innen gesehen hat, befindet sich seit spätestens Mittwochmorgen in intensiven Planungen für einen Ausflug nach Berlin. Anreise kein Problem, Unterkunft aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Kirchentags mit 200.000 erwarteten Teilnehmern etwas kniffliger, aber lösbar - Eintrittskarte als Otto-Normal-Fan nahezu eine Mission Impossible.

Die Eintracht bekommt vom DFB ein Kontingent von 20.000 Tickets zur Verfügung gestellt, diese werden allerdings aller Voraussicht nach schneller vergriffen sein als Branimir Hrgota am Dienstag nach seinem entscheidenden Strafstoß in Richtung Fankurve sprintete. Die derzeit 27.000 Dauerkarten-Inhaber haben ein Vorkaufsrecht und werden je nach Nähe zum Club früher oder später freigeschaltet. Mitglieder zuerst, dann Fanclubs und Auswärts-Dauerkarten.

Sechser im Lotto oder Ticket fürs Finale

Alle übrigen Tickets – so es sie denn gibt – werden im Losverfahren an Mann oder Frau gebracht. Die Erfolgsaussichten auf einen Sechser im Lotto plus Zusatzzahl bei gleichzeitigem Gewinn im Spiel 77 sind wohl nicht viel geringer. Also was tun? In einschlägigen Internetforen werden Karten bereits für weit über 400 Euro angeboten, Tendenz stark steigend, Anfrage: riesig. Angebote verschwinden beinahe im Sekundentakt.

Was bleibt, sind die guten alten Connections. Einen kennen, der einen kennt, der einen kennt. Für Kurzentschlossene natürlich der Schwarzmarkt. Oder Gewinnspiele, wie etwa bei hr3: Die Populärwelle des hr verschenkt in der Woche vor dem großen Tag zwei Mal zwei Tickets an aufmerksame Hörer. Einschalten lohnt sich.

Public Viewing in der Planung

Und wenn das alles nicht funktioniert, lautet das Motto: auch ohne Ticket nach Berlin. Es soll Überlegungen geben, ein großes Fanfest in der Finalstadt zu organisieren. Für alle Daheimgebliebenen soll es zudem auch in der Commerzbank-Arena die Möglichkeit eines gemeinsamen Endspiel-Erlebnisses geben. "Das ist ein Traum für uns alle", jubelte Trainer Niko Kovac am Mikrofon des hr-sport. "Für den Club, für die Stadt und natürlich für die Fans."