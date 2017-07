In den Niederlanden konnte sich Jetro Willems bereits einen Namen machen. Bei Eintracht Frankfurt hat er dennoch mit Umstellungsproblemen zu kämpfen und muss zunächst an den Grundlagen arbeiten.

Laufen, laufen und wieder laufen. Der erst am Freitag verpflichtete Eintracht-Neuzugang Jetro Willems muss sich im Trainingslager in Gais an die hohen physischen Anforderungen gewöhnen. Seine Mutter fragte ihn bei einem Telefonat, ob er schon fleißig Deutsch lerne.

Da antwortete der Niederländer auf humorvolle Art und Weise: "Ich sagte ihr - das erste Wort, was ich kennengelernt habe, ist laufen." Bei Ex-Klub PSV Eindhoven und in der Eredivisie im Gesamten sei dies anders: "Dort trainierst du eher im technischen Bereich, aber hier läufst du die ganze Zeit."

Eintracht setzte Willems unter Druck

Willems sieht darin keinen Nachteil für sich. Der 23-Jährige will fit werden und sich in der Bundesliga durchsetzen. 144 Partien in der höchsten niederländischen Liga und 22 Länderspiele ist der muskulöse Linksverteidiger schwer. Die gezahlte Ablösesumme soll bei rund sechs Millionen Euro liegen – teurer war nur Stürmer Sebastien Haller. "Das ist kein besonderer Druck für mich", wehrt Willems ab. "Ich will das Geld mit Leistung zurückzahlen und mich weiterentwickeln."

Die Verantwortlichen der Eintracht hatten sich frühzeitig um den nur 1,69 Meter großen Außenverteidiger bemüht. Mit Trainer Niko Kovac gab es bereits vor einem Monat das erste Gespräch. Die Frankfurter gaben ihm zwei Wochen Zeit für eine Entscheidung. "Das war ein sehr großer Druck für mich, es waren auch andere Klubs an mir interessiert", gibt Willems zu. Letztlich entschied er sich nach langer Beratung mit Agent und Berater für den Schritt nach Frankfurt.

Rückschlag nach Knieverletzung

Dabei hätte es vor einigen Jahren bereits ein deutlich größerer Karrieresprung sein können. Der FC Liverpool hatte damals Interesse, auch der französische Meister AS Monaco soll angeklopft haben. Willems fühlte sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht reif genug.

Zudem warf ihn im Sommer 2015 eine Knieverletzung zurück, 90 Prozent des hinteren Kreuzbandes waren angerissen. Er nutzte die Zwangspause, um durch Krafttraining körperlich zuzulegen, auch wenn er selbst abschwächt: "Wenn ich mich mit anderen Verteidigern vergleiche, bin ich ganz normal."

Willems beschreibt sich: Starke Flanken und voller Offensivdrang

Ab 12. August soll und will Willems seine Qualitäten bei der Eintracht in Pflichtspielen zeigen und den zum FC Schalke 04 abgewanderten Bastian Oczipka vergessen machen. Eine schwere Aufgabe, nachdem sein Vorgänger in der vergangenen Spielzeit einen Treffer und vier Assists beisteuerte.

Wenn Willems tatsächlich die Fähigkeiten zeigt, die er selbst beschreibt, könnte diese Zahl an Scorerpunkten überboten werden: "Ich gehe oft nach vorne und es ist mein Job, die Angreifer mit Flanken zu füttern." Die Kollegen Haller, Branimir Hrgota und Alex Meier werden es gerne hören.