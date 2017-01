Eine Niere für das Leben des Bruders: Ex-Eintracht-Profi Thomas Zampach hat seinem Bruder Paul mit einer Organspende geholfen. Im Doppel-Interview sprechen die Geschwister über den Moment der Entscheidung, die Vorbildfunktion der Aktion und Organspenden.

Sechs Wochen ist es her, dass Thomas Zampach seinem Bruder Paul eine Niere spendete – und ihm so die Rückkehr ins normale Leben ermöglichte. Nachdem das letzte Spenderorgan nach 20 Jahren seinen Dienst versagte, musste Paul Zampach täglich zur Blutwäsche. Ex-Profi Zampach half, nun sind die Brüder nach der Operation auf dem Weg zu alter Stärke. Der hr-sport traf die beiden zum Gespräch.

hr-sport: Die Operation ist jetzt gut sechs Wochen her. Wie geht es Ihnen beiden denn?

Paul Zampach: Meine Werte sind sehr stabil, ich fühle mich sehr gut. Nach der Operation war ich zunächst müde und schlapp, aber jetzt geht es deutlich besser.

Thomas Zampach: Mir geht es sehr gut, eigentlich so gut wie nie im Leben. Meinem Bruder geholfen zu haben, sorgt für eine innere Zufriedenheit.

hr-sport: Jede Operation birgt ja Risiken, es kann zu Infektionen kommen, man kann sogar sterben. Hatten Sie denn vor dem Eingriff Angst?

Paul: Für mich war es ja bereits die zweite Nieren-Operation. Ich wusste, was auf mich zukommt und habe mir wenig Gedanken darüber gemacht.

Zitat „Ich habe ihm gesagt, er soll eine Nacht drüber schlafen. Aber er hat gesagt: Nein, ich mache es.“ Zitat von Paul Zampach Zitat Ende

Thomas: Mir ging es ähnlich. Ich bin seit mehreren Jahren sehr nahe bei Gott, da habe ich viel Kraft geschöpft. Je näher die OP kommt, desto angespannter ist man natürlich. Aber ich hatte ein Ur-Vertrauen, dass alles gut geht.

hr-sport: Paul, ihr Bruder hat ihrem Leben einen Riesenimpuls gegeben – irgendwann kam der Tag, wo er sich entscheiden musste – wie war das?

Paul: Er hat sofort ja gesagt, als ich ihn gefragt habe. Da kamen mir erst einmal die Tränen und ich habe ihn gebeten, noch eine Nacht drüber zu schlafen. Aber er hat gesagt: Nein, ich mache es. Da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Das macht nicht jeder. Das war schon sehr bewegend. Ich bin sehr stolz auf ihn und kann mich nur bedanken.

Weitere Informationen Auch das hr1-heimspiel! berichtet am Samstag (kurz nach 18.30 Uhr) über die Nierenspende zwischen den Zampach-Brüdern. Die Sendung beginnt bereits um 15.05 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Thomas: Er hatte mich angerufen und gefragt, ob wir mal eine Pizza essen gehen. Da habe ich schon irgendwie gespürt, dass etwas im Busch ist. Und dann kam die Frage und ich musste keine zwei Sekunden drüber nachdenken, weil Familie ist Familie. Umgekehrt hätte er es genau so gemacht. Für mich stand das nicht zur Diskussion. Im Großen und Ganzen war es ein schönes Gefühl, meinem großen Bruder etwas zurückzugeben. Er war ja immer auch ein Vorbild.

hr-sport: Kommen wir noch zum Thema Organspende - was sagen Sie denjenigen, die noch überlegen, ob sie das machen sollen?

Paul: Es muss sich jeder Gedanken machen, wie es wäre, wenn er selbst in der Situation wäre, ein Organ zu brauchen. Bei uns in der Familie haben alle einen Organspender-Ausweis. Ich selbst sage immer: Wenn ich mal sterbe, können die alles von mir haben, was sie wollen. Ich würde das immer wieder machen und bin für jeden froh, der einen Ausweis hat.

Thomas: Nach der OP habe ich mit einem Freund geschrieben und dann sagte er zu mir, dass sein Sohn seit einigen Jahren eine Dialyse macht. Der Sohn hat immer gesagt, ich will nicht, dass du das für mich machst, Papa. Nachdem ich meine Geschichte erzählt habe, haben sich die beiden darauf geeinigt, dass sie es doch mit einer Spende versuchen. Das kommt auch davon, wenn man so etwas öffentlich macht. Ich kann nur jedem sagen: Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man jemandem helfen kann.

hr-sport: Thomas ist ein Sportfreak, einer der immer rennt und zappelt – wie froh sind Sie, dass er auch nach der Nierenspende wieder Sport machen kann?

Thomas Zampach - hier mit Ansgar Brinkmann - war einer der Aufstiegshelden der Eintracht. Bild © Imago

Paul: Ich bin sehr froh und hoffe, dass er auch wieder 100 Prozent geben kann. Das ist sein Ding, von Kleinauf ist er immer vorne weg. Das braucht er auch. Wenn da irgendwas nicht so gelaufen wäre, hätte mich das sehr belastet.

Thomas: Bisher habe ich noch wenig gemacht, mal 20 Minuten auf dem Ergometer, aber noch nichts mit Ball. Ich merke schon, dass ich noch etwas eingeschränkt bin und gebe mir lieber ein paar Wochen länger. Ich will im Oktober wieder zum Marathon und hoffe, eine Staffel mit Menschen zu machen, die Organe gespendet haben.