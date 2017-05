Ärger im Stadion auch neben dem Spielfeld: Entgegen der Ankündigung konnten die Bezahlkarten der Pleite-Firma Payment Solution nicht zurückgegeben werden - zumindest nicht nach der Pause.

Weil zu viele Fans das Guthaben auf ihren Chipkarten ausbezahlt bekommen wollten, ging den Mitarbeitern der Payment Solution irgendwann das Geld aus. Nach der Halbzeitpause wurden die Kassen einfach geschlossen, die Mitarbeiter abgezogen. Viele Eintracht-Anhänger fürchten nun, auf ihren Karten sitzenzubleiben. Der Insolvenzverwalter der Payment Solution hat auf die Homepage www.justpay.de verwiesen. Dort gibt es eine Anleitung, wie man seine Chipkarte einsenden kann.

Patrik Mayer, der Geschäftsführer der Stadion Frankfurt Management GmbH, hat selbst beobachtet, wie Fans schon weit vor dem Spiel mit 20 Karten mit einem Restbetrag von etwa 1.000 Euro zurückgegeben haben. "Das war sicherlich ein Ausreißer nach oben. Aber es gab einige Leute, die erhebliche Guthaben noch auf den Karten hatten", sagte er nach dem Wolfsburg-Spiel. Das habe anscheinend zu Engpässen geführt, obwohl die Leute "natürlich völlig zu Recht" ihr Geld ausbezahlt bekommen wollten. Maximal konnten die Kärtchen mit 150 Euro aufgeladen werden.

Eintracht könnte einspringen

Payment Solutions hatte erst vor wenigen Tagen einen Insolvenzantrag eingereicht. Ein Insolvenzverwalter wurde eingesetzt, um die finanzielle Situation der Firma abschließend zu bewerten. Eintracht-Vorstand Axel Hellmann hofft, dass die Kartenrücknahme des Frankfurter Anhangs über die Homepage funktioniert. Falls nicht, denke der Verein aber darüber nach, in die Bresche zu springen.

"Selbst wenn wir in keiner rechtlichen Pflicht sind, sind das unsere Fans und unsere Kunden. Wir wollen nicht, dass unsere Fans und Kunden Schaden nehmen, weil ein dritter Partner in die Insolvenz gegangen ist", sagte Hellmann. Der Eintracht-Vorstand betonte mehrfach: "Wenn Eintracht Frankfurt Betreiber dieses Stadions wäre, würde so etwas nicht passieren." Der Club werde sich genau überlegen, wie das Bezahlsystem der Zukunft aussehen soll. "So eine Geschichte" solle sich auf keinen Fall wiederholen, so Hellmann.

Wie geht es weiter?

Wie es kurzfristig weitergeht, kann Stadion-Geschäftsführer Mayer nicht genau sagen. Vielleicht gibt es zum letzten Heimspiel gegen Leipzig erneut die Möglichkeit, mit den Karten zu bezahlen und sie abzugeben. "Im Moment müssen wir aber davon ausgehen, dass der Insolvenzverwalter alles Geld eingesetzt hat, was er hatte." Dann könnten Fans gegen RB wohl nur mit Bargeld bezahlen.

