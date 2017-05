So kommen Sie zum Pokalfinale

Das Pokalfinale ist ausverkauft. Aber mit dem hr-sport kommen Sie doch noch nach Berlin. Wir haben 1x2 Tickets für die Partie Eintracht gegen Dortmund zu vergeben. Aber dafür müssen Sie auch etwas tun.

Das können Sie gewinnen

Zwei Tickets für das Pokal-Spiel der Eintracht in Berlin.

Was müssen Sie für die Karten tun?

Schicken Sie uns ein Bild oder Video (maximal 50 Sekunden) und beweisen Sie uns, warum ausgerechnet Sie die Tickets bekommen sollten. Werfen Sie sich in Ihr verrücktestes Fan-Outfit, singen Sie ein Eintracht-Liedchen, oder erzählen Sie uns Ihre beste Pokal-Anekdote. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die besten Einsendungen kommen in unseren Lostopf, am Dienstagmittag wird ein Gewinner gezogen.

Wie können Sie mitmachen?

Vor der Teilnahme lesen Sie bitte die Teilnahmebedingungen für dieses Gewinnspiel. Dann schicken Sie uns eine Mail mit dem Video und ihrer Anschrift an heimspiel@hr.de. Mit ihrer Zuschrift akzeptieren Sie die Teilnahmebedingungen.