Alexander Meier bei der Pressekonferenz am Freitag Bild © Imago

Alexander Meier hat verbissen auf seine zweite Chance und das DFB-Pokalfinale hingearbeitet. Im Berliner Olympiastadion könnte der Fußballgott der Frankfurter Eintracht seine Karriere mit einem Titel krönen.

Als Alexander Meier lässig im weißen Hemd und dunklen Sakko neben dem DFB-Pokal stand, war die Vorfreude beinahe greifbar. "Das wird das größte Spiel meiner Karriere", sagte der Fußballgott am Tag vor dem Finale gegen Borussia Dortmund (Samstag, 20 Uhr, live im Ersten und im Social Radio von hessenschau.de). Endlich und im Herbst seiner Karriere hat der 34-Jährige noch einmal die Chance einen Titel gewinnen.

"Das hätte eine Riesenbedeutung für mich", sagte Meier, der vor elf Jahren schon einmal eine Hand am Pott hatte - doch Rekordmeister Bayern München ließ den Traum platzen, die Eintracht verlor 0:1. Seitdem wartet "ganz Frankfurt" auf die zweite Chance, sagte der Kapitän. Als die Eintracht zuletzt einen Titel gewann, war er gerade einmal fünf Jahre alt.

Heiß auf den Titel

"Wir sind heiß. Wir wollen das Spiel gewinnen." Dabei stand hinter seinem Einsatz lange ein Fragezeichen. "Das Finale war die ganze Zeit mein Ziel, dafür habe ich hart gearbeitet", sagte Meier, der erst am vergangenen Wochenende nach einer Fersenverletzung auf den Platz zurückgekehrt war: "Wichtig ist, dass wir gewinnen. Ob ich 90, 60 oder zwei Minuten spiele, ist egal."

Der Torschützenkönig traf in den vergangenen Jahren verlässlich und erarbeitete sich den Status als Publikumsliebling. Das änderte sich auch nicht, als Meier zuletzt, von Verletzungen geplagt, nicht mehr seine frühere Form erreichte. In der abgelaufenen Saison kam er nur auf 21 Ligaspiele, erzielte dabei fünf Tore. Die Eintracht schaut sich längst nach Alternativen um.

Ende einer Ära?

"Mein Status ist mir nicht so wichtig. Ich will einfach nur, dass mit mir ordentlich und fair umgegangen wird", sagte Meier: "Das habe ich verdient, weil ich 13 Jahre hier wirklich alles gegeben habe. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jedes Spiel von Anfang an spiele oder nicht."

Sportvorstand Fredi Bobic wich Fragen nach Meiers Zukunft am Main aus. "Nach dem Finale werden mit jedem Spieler Gespräche geführt", sagte der frühere Nationalspieler. Der Vertrag des Torjägers läuft noch bis 2018.

Fit fürs Finale

"Ich denke einfach, dass Stürmer viel Vertrauen brauchen, das ist nun mal so", sagte Meier: "Stürmer sind eine eigene Spezies. Jeder Spieler braucht Vertrauen, aber Stürmer in besonderem Maße. Gerade, wenn man mal nicht trifft. Aber das ist schon okay." Jeder Trainer habe andere Vorstellungen.

Bei seinen Mitspielern ist der 34-Jährige, der nie ein Spiel für die A-Nationalmannschaft absolvierte, unumstritten. "Unser Fußballgott ist wieder dabei", sagte Torwart Lukas Hradecky nach dem 2:2 am letzten Bundesliga-Spieltag gegen RB Leipzig. Laut Kovac kann Meier am Samstag spielen: "Ob von Anfang an oder später, werden wir noch entscheiden."