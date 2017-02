Fußballer und Musik - passt das zusammen? Bei Eintracht Frankfurt auf jeden Fall, wie gleich mehrere Beispiele zeigen. Wir haben im Archiv gewühlt und nicht nur musikalische Auftritte von Jay Jay Okocha gefunden.

Franz Beckenbauer hat es getan ("Gute Freunde"). Andreas Hinkel auch ("Arizona, Arizona"). Sie alle haben gesungen – und das in den meisten Fällen ganz ohne Talent. Fußball-Fans erinnern sich bis heute schmerzlich. Denn wenn Profifußballer eigene Songs aufnehmen, endet das nicht selten in absurden Kostümen, simplen, aber verstörend eingängigen Texten und Auftritten mit Vollplayback.

Weitere Informationen Singende Fußballer Thema im Eintracht-Museum Die Songs von Profifußballern sind am Mittwochabend ab 19.30 Uhr auch Thema im Eintracht Frankfurt Museum. "Singende Beine - die Welt der Fußballschalltplatten" heißt die Veranstaltung. Ende der weiteren Informationen

Seit der Weltmeisterschaft 1994, als eigens die Village People engagiert wurden, um die deutsche Mannschaft auf das Turnier in den USA einzustimmen, ist der Trend, der singenden Nationalelf passé. Das Eintracht-Museum lässt die Kicker am Mikro am Mittwochabend wieder aufleben (siehe Kasten). Dabei spielen Frankfurter nur eine Nebenrolle. Schade eigentlich, dann übernehmen wir das halt:

Fredi Bobic und Das tragische Dreieck – Steh auf – Eo Amama Eo

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Bekanntestes Beispiel ist wohl Fredi Bobic. Heute Sportvorstand bei der Frankfurter Eintracht, damals noch in Diensten des VfB Stuttgart. Gemeinsam mit Gerhard Poschner und Marco Haber firmierte der einstige Stürmer als "Das tragische Dreieck". 1996 veröffentlichte die Schwaben-Combo "Steh auf – Eo Amama Eo".

Ein Song, der musikalisch irgendwo zwischen den beiden schwäbischen Export-Krachern Fanta Vier und Pur zu verorten ist und mit Anspielungen auf den Fettes-Brot-Klassiker "Jein" ebenso wenig spart wie mit gewagten Reimen ("Pass mal auf du Penner, wir finden keinen Nenner"). Die Idee soll übrigens nach einem Pur-Konzert entstanden sein. Um ein Haar hätten Bobic und Co. also übers Abenteuerland gesungen.

Jay Jay Okocha – I I am am Jay Jay

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Jay Jay Okocha ist eine Eintracht-Legende – nicht wegen, sondern trotz seiner Gesangskünste. Denn während Okocha am Ball zauberte und Oliver Kahn schwindelig spielte, ist sein Talent für Sprechgesang eher übersichtlich. In den 1990er aber war das kein Problem, nicht einmal für Menschen, die ihr Geld tatsächlich mit Musik verdienten.

Der Song "I I am am Jay Jay" von 1994 hatte deshalb auch alle Attribute eines echten Eurodance-Hit – einen hämmernden Beat, eine starke Frauenstimme und einen Rap-Part, bei dem Scooter vor Neid erblasst ("It’s magic, not too tragic. It's soccer, get off your knickerbocker"). Im passenden Musikvideo posiert Okocha dann lässig auf einem Bürostuhl – beinahe so wie einst Nirvana-Frontmann Kurt Cobain beim legendären MTV-Unplugged-Konzert.

Uli Stein – Fighting, losing, winning

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Ganz ohne Anspielung auf die Großen des Musikbusiness kam auch Uli Stein nicht aus. Der Eintracht-Keeper löste nach der verpassten Meisterschaft 1992 seine Wettschulden ein und trat mit "Fighting, losing, winnig" im Aktuellen Sportstudio auf.

Musikalisch ist der Song eine Reminiszenz an Country-Bands wie Truck Stop, textlich steht er den Kollegen in nichts nach und verrät immerhin, dass er auf dem Platz kämpft wie ein Ritter ("fighting like a knight") und von Anfang an spielt ("playing from beginning"). Vokuhila und glänzende Gürtelschnalle runden den Auftritt ab, mit dem sich Stein vor Beckenbauer, Ailton und Co. nicht verstecken muss.