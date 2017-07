Seit zwei Jahren tobt in Frankfurt ein Rechtsstreit um das Gelände der Galopprennbahn. Der DFB will dort ein teures Leistungszentrum bauen. Am Donnerstag wird ein Urteil erwartet.

Der Deutsche Fußball-Bund will auf dem Gelände der Frankfurter Galopprennbahn eine neue Akademie bauen - das ist seit Jahren der Plan. Der Frankfurter Renn-Club will dieses Areal aber nicht räumen - und das ist aus Sicht des DFB schon seit genauso langer Zeit das Problem. An diesem Donnerstag könnte aber endlich eine Entscheidung in diesem seit 2015 andauernden Rechtsstreit fallen. Dann will das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) ab 9 Uhr verkünden, ob das Rennbahn-Gelände geräumt werden muss oder ob der bisherige Betreiber auf seinem Klageweg Recht bekommt.

Beim DFB ist man zuversichtlich, eventuell noch in diesem Jahr mit dem Bau der Akademie beginnen zu können. "Wir warten jetzt geduldig die Entscheidung des OLG ab", sagte der Schatzmeister Stephan Osnabrügge. "Aber wir blicken optimistisch in die Zukunft." Direkt beteiligt ist der Verband an den Rechtsstreitigkeiten nicht. Die werden seit zwei Jahren zwischen der Stadt Frankfurt und dem Renn-Club ausgetragen. Der DFB hat mit der Stadt aber längst alle maßgeblichen Verträge zur Übertragung des Geländes und zum Bau seines rund 140 Millionen Euro teuren Leistungszentrums unterschrieben. Eigentlich sollte der Baubeginn bereits 2016 erfolgen.

DFB denkt über Alternativen nach

Am Montag gab Osnabrügge bei der Vorstellung des DFB-Finanzberichts für das Geschäftsjahr 2016 zudem bekannt, dass der Verband auch ohne Baubeginn bereits rund 5,4 Millionen Euro in das Prestigeprojekt investiert habe. Darunter fallen unter anderem die Grunderwerbsteuer, eine erste Erbpacht-Zahlung und laufende Projektkosten. Sollte das OLG der Räumungsklage stattgeben, könnte der DFB im günstigsten Falle noch in diesem Jahr mit ersten Baumaßnahmen beginnen. Voraussetzung dafür wäre dann nur noch eine Zustimmung für das Projekt bei einem Außerordentlichen Bundestag des Verbandes.

Denkbar ist neben einer Abweisung der Klage aber auch, dass der Renn-Club den Rechtsstreit weiter fortsetzt und möglicherweise vor den Bundesgerichtshof zieht. In diesem Fall könnte sich der DFB für einen anderen Standort entscheiden und von der Stadt Frankfurt Schadenersatz verlangen. Mögliche Alternativen sind von der Verbandsspitze längst geprüft worden. Als Ausweich-Standorte werden vor allem Friedberg und Bad Vilbel gehandelt.

DFB-Präsident Reinhard Grindel betonte jedoch erst im Juni in Frankfurt: "Wir haben die klare Priorität und den Willen, die Akademie dort zu bauen. Wir haben die Hoffnung, die Rechtssicherheit zu erhalten und auf alternative Standorte verzichten zu können."