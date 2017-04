Königsklasse statt Regionalliga: Der frühere OFC-Spieler Nicolas Feldhahn wird als Aushilfsverteidiger bei den Bayern gebraucht. Über seine Nominierung freut sich in Offenbach ein alter Weggefährte.

Daniel Endres war einer der ersten Gratulanten. "Ich habe mich riesig gefreut, dass er in seiner Karriere so etwas erleben darf", sagte der Torhüter der Offenbacher Kickers am Dienstag dem hr-sport. Gemeint ist sein früherer OFC-Teamgefährte Nicolas Feldhahn, der als Amateur-Spieler bei Bayern München plötzlich Champions-League-Luft schnuppern darf.

Ein Bild aus gemeinsamen OFC-Tagen: Daniel Endres (li.) neben Nicolas Feldhahn. Bild © Imago

Weil den FCB vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Real Madrid am Dienstagabend große Abwehrsorgen plagten, durfte der 30-Jährige mit dem Bundesliga-Spitzenreiter in die spanische Hauptstadt reisen. "Er freut sich wie ein kleiner Junge darauf. Egal, ob er am Ende zum Kader gehören wird oder nicht. Dabei sein ist alles", so Endres, der regelmäßig mit Feldhahn kommuniziert.

"Intelligenter und lustiger Typ"

Fast drei Jahre lang trug der Innenverteidiger das Trikot der Offenbacher Kickers. Insgesamt 90 Pflichtspiele bestritt Feldhahn zwischen Juli 2010 und Mai 2013 für den OFC, anschließend wechselte er zum VfL Osnabrück. Im Sommer 2015 kehrte der gebürtige Münchner dann in seine Heimatstadt zurück und heuerte an der Säbener Straße bei den Bayern-Amateuren an, um vor allem mehr Zeit zu haben für sein Jura-Studium.

Nicolas Feldhahn reiste mit Neuer, Robben und Co. nach Madrid. Bild © Imago

Endres kann über Feldhahn nur Gutes erzählen. "Er ist sehr intelligent, immer hilfsbereit und ein richtig lustiger Typ", berichtete der Offenbacher Keeper über den 1,89 Meter großen Abwehrmann, der vor seinem Königsklassen-Abenteuer zumindest schon mal optisch auffiel - wenn auch unfreiwillig: Weil die Bayern ihn vor der Saison zwar für die Champions League gemeldet, aber nicht wirklich eingeplant hatten, stieg Feldhahn statt im maßgeschneiderten FCB-Zwirn als einziger Profi im Trainingsanzug in den Flieger nach Spanien.

Schon gegen Madrid und ManCity gespielt

Mit den "Königlichen" aus Madrid hatte Feldhahn schon 2016 Bekanntschaft machen dürfen. Trainer Carlo Ancelotti nominierte ihn für die Sommer-Tour der Bayern, Feldhahn spielte gegen Real Madrid und den AC Mailand. Und auch im anschließenden Test gegen Manchester City mischte er mit. Es folgte der größte sportliche Erfolg seiner Karriere mit dem Gewinn des Supercups. Feldhahn saß im Finale gegen Borussia Dortmund zwar nur auf der Bank, nahm den Pokal bei der Siegerrehrung dennoch als Erster entgegen - weil er an dem Tag seinen 30. Geburtstag feierte.

Jetzt betritt Feldhahn wieder die große Fußball-Bühne: Statt Schweinfurt und Memmingen in der Regionalliga Bayern gehört der 30-Jährige erneut zum Profi-Aufgebot des Rekordmeisters. Schon am vergangenen Wochenende beim Bundesliga-Spiel in Leverkusen stand der frühere Zweitliga-Kicker als Backup im FCB-Kader. "Wer hätte gedacht, dass er auf seine alten Tage in einem Champions-League-Aufgebot steht", freut sich OFC-Keeper Endres für seinen Kumpel Nicolas Feldhahn, der in Madrid nun den Traum eines jeden Amateur-Fußballers erleben darf. Ein Mal Königsklasse.

Sendung: hr-iNFO, 18.04.2017, 20.45 Uhr