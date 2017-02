zum Artikel Huskies und Löwen gewinnen : Rote Teufel bangen um den Klassenerhalt

In der Deutschen Eishockey Liga 2 neigt sich die Saison dem Ende entgegen. Während die Kassel Huskies und die Löwen Frankfurt sicher in den Playoffs sind, droht dem EC Bad Nauheim der Abstieg in die Oberliga. [mehr]