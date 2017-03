Der 1. FFC Frankfurt verliert am Ende der Saison seine Führungsspielerin. Kapitänin Saskia Bartusiak beendet mit 34 Jahren ihre Karriere.

Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Saskia Bartusiak (34) vom 1. FFC Frankfurt wird nach dem Ende der laufenden Saison im Mai ihre sportliche Karriere beenden. "Nach 20 Jahren in der Frauen-Bundesliga fühlt es sich für mich nun absolut richtig an, mit dem aktiven Fußball aufzuhören", sagte Defensivspezialistin Bartusiak und fügte an: "Mit großer Freude und Zufriedenheit blicke ich auf einen Lebensabschnitt zurück, in dem ich meine größte Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte - darauf bin ich sehr stolz."

Praktikantin beim DFB

Aus der Nationalmannschaft war die Weltmeisterin (2007) und zweimalige Europameisterin (2009 und 2013) nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Rio de Janeiro 2016 zurückgetreten. Im Jahr zuvor war die gebürtige Frankfurterin zur Spielführerin der DFB-Auswahl berufen worden.

Ab 1. April 2017 wird Bartusiak ein sechsmonatiges Praktikum in der Scouting-Abteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beginnen. "Ich freue mich darauf, eine neue, spannende Aufgabe anzugehen, die mir tiefe Einblicke in ein interessantes Arbeitsfeld ermöglicht", sagte die FFC-Kapitänin.

"Ein persönliches Triple"

Mit ihrem Stammklub vom Main holte Innenverteidigerin Bartusiak insgesamt zwei deutsche Meisterschaften (2007 und 2008), vier DFB-Pokalsiege (2007, 2008, 2011, 2014) sowie zwei Champions-League-Triumphe (2008, 2015).

"Sassi hat als Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin ein persönliches Triple gewonnen, das Seltenheitswert besitzt", lobte FFC-Manager Siegfried Dietrich seine Leistungsträgerin.