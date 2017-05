1. FFC Frankfurt weist Zebras in die Schranken

Zweiter Sieg in Folge

Wer den FC Bayern schlägt, der muss sich auch vor dem MSV Duisburg nicht verstecken: Der 1. FFC Frankfurt kommt im Endspurt der Saison noch einmal in Fahrt und feiert einen verdienten Auswärtssieg.

Der 1. FFC Frankfurt hat nach dem 4:2-Coup gegen den FC Bayern am Mittwoch das nächste Erfolgserlebnis in der Frauenfußball-Bundesliga gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Matt Ross besiegte den MSV Duisburg auf fremdem Platz nach sehr guter erster Hälfte mit 2:1 (2:0) und festigte damit zwei Spieltage vor Saisonende Platz fünf in der Tabelle.

Jackie Groenen hatte die Frankfurterinnen früh in Führung gebracht (9.), Yuki Nagasato noch vor der Pause (34.) erhöht. MSV-Spielerin Stefanie Weichelt gelang nach dem Seitenwechsel noch der Anschlusstreffer (72.), der FFC-Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.