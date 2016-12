1. FFC Frankfurt will in neue Ära aufbrechen

An den Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt führte mehr als ein Jahrzehnt kein Weg vorbei. Mit jungen Talenten will der Rekordmeister - derzeit kein Spitzenclub mehr in der Bundesliga - in eine neue Ära starten.

Siegfried Dietrich malt die Zukunft in rosigen Farben. "In zwei Jahren werden wir wieder vorn dabei sein", sagt der Manager und Investor des Frauenfußball-Bundesligisten 1. FFC Frankfurt aus Überzeugung. Der 59-jährige Optimist ist sich sicher, dass er sein "Baby" nach dem personellen Aderlass der letzten Jahre nun mit jungen, hungrigen Spielerinnen zur neuen Blüte führen kann: "Das ist für mich Herausforderung, daraus ziehe ich meine Motivation."

Erfolge pflasterten den Weg des 1998 aus der SG Praunheim entstandenen Clubs. 20 nationale und internationale Titel sammelte der FFC seit 1999. Letztmals 2015 standen die Frankfurterinnen als Champions-League-Sieger ganz oben in Europa. Aber: Die fetten Jahre sind vorbei. Der siebte Meistertitel datiert aus dem Jahr 2008. Danach zogen der langjährige Rivale 1. FFC Turbine Potsdam sowie die von den Profi-Clubs VfL Wolfsburg und FC Bayern München finanziell aufgepeppten Bundesligisten am hessischen Vorzeigeclub vorbei.

Weitere Informationen Sasic plant Comeback Ex-FFClerin und -Nationalspielerin Celia Sasic plant ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Mila ein Comeback. "Ich spüre, dass es wieder kribbelt. Ich werde sicher in absehbarer Zeit auf den Platz zurückkehren. Aber wahrscheinlich nicht mehr auf dem Niveau wie vorher", sagte sie bei dfb.de . Im Sommer 2015 hatte Sasic im Alter von 27 Jahren mit dem Fußball aufgehört. Wie genau ihre Rückkehr aussehen soll, weiß sie noch nicht. Bundesliga? "Wahrscheinlich eher nicht. Allerdings bin ich auch nicht der Typ, der gewisse Dinge kategorisch ausschließen würde." Ende der weiteren Informationen

"Die Geister, die ich rief, werde ich nicht los", meint Dietrich. "Ich liebe den Wettbewerb. Jetzt haben wir ihn. Wir haben die stärkste Liga", sagt der FFC-Macher. Dass sein Verein selbst unter die Räder kommen könnte, war dem bestens vernetzten Manager klar. "Wir in Frankfurt müssen jeden Cent verdienen. Krösus der Liga waren wir seit 2011 schon nicht mehr", erklärt er den Unterschied zu den Lizenz-Clubs.

Nach Rang drei in der abgelaufenen Saison belegt der heimstarke FFC zur Bundesliga-Halbzeit mit 19 Punkten aktuell den sechsten Platz. Im DFB-Pokal steht der FFC im Viertelfinale. "Wir sind zufrieden. Wir haben uns auf die Möglichkeiten eingestellt, die wir wirtschaftlich haben", sagt Dietrich. Der finanzielle Rahmen bewegt sich in etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre und ist auch für die kommende Saison durch langfristige Sponsorenverträge gesichert. Wie ein Verein aufsteht, beweist Turbine Potsdam: Nach einem mageren Jahr stehen die Brandenburgerinnen an der Spitze der Bundesliga. Dietrich: "Irgendwie ein Vorbild."

Großer personeller Umbruch

Nach den Abgängen der Nationalspielerinnen Dzsenifer Marozsan (Lyon) und Simone Laudehr (München) sowie dem Wechsel der langjährigen Spielführerin Kerstin Garefrekes in den sportlichen Ruhestand sind die Olympiasiegerinnen Saskia Bartusiak und Mandy Islacker sowie Nationalspielerin Kathrin Henrich die absoluten Führungsspielerinnen mitten im Umbruch.

"Ich bin gespannt, wo der hinführen wird, worauf sich der Verein in den kommenden Jahren beruft, wie der Kader künftig zusammengestellt wird", sagte Bartusiak in einem Interview der Frankfurter Allgemeine Zeitung (Mittwoch). "Das ist in dieser ersten Saison noch schwierig zu beurteilen."

Pawollek und Hechler als Vorbilder

Die vielen Talente sind für Dietrich die Zukunft. "Unsere Nachwuchsarbeit und die Zusammenarbeit mit der Carl-von-Weinberg-Schule zahlen sich jetzt aus. Wir müssen aus den Talenten Leistungsträgerinnen formen", sagt er. Zwei junge Spielerinnen haben sich schon nach oben durchgebissen: Tanja Pawollek und Janina Hechler (beide 17) schafften es in den Erstliga-Kader. Weitere sollen in der Vorbereitung der zweiten Saisonhälfte aufrücken.

Überbordende Forderungen stellt Dietrich nicht: "Wir wollen die Runde in der ersten Tabellenhälfte abschließen." Das Ziel könne das neuformierte Team um Trainer Matt Ross ohne Druck - wie Dietrich versichert - angehen. "Grundfeiler der neuen Ausrichtung sind die professionelle Ausrichtung und Nachwuchsarbeit. Auf dem Platz ist absoluter Teamgeist Grundstein für Siege." Mit einem Trainingslager vom 28. Januar bis zum 3. Februar stimmt sich der FFC auf die Rückrunde ein.