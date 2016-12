Weihnachten kann kommen: Der 1. FFC Frankfurt steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Alle fünf Tore der Partie am Mittwoch fielen innerhalb von 30 Minuten. Manager Siegfried Dietrich zeigte sich überglücklich.

Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Frankfurt hat im letzten Spiel vor der Winterpause den Sprung ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft. Gegen die SGS Essen gewann das Team von Trainer Matt Ross am Mittwochabend mit 3:2 (0:0). Dabei war der FFC im heimischen Stadion am Brentanobad nach einem Treffer von Charline Hartmann (59.) in Rückstand geraten. Jackie Groenen traf nur zwei Minuten später zum Ausgleich.

Doch Essen steckte nicht auf und ging durch Hartmann erneut in Führung (67.). Die Frankfurterinnen aber kamen erneut zurück. Mandy Islacker besorgte den Ausgleich (70.) und Yuki Nagasato setzte den Schlusspunkt (89.).

FFC-Manager Dietrich ist glücklich

"Es war ein echter Pokalfight und ich bin überglücklich, dass die Mannschaft so eine großartige Moral gezeigt hat", sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich dem hr-sport. "Das hat sich die Mannschaft verdient, ich bin einfach happy."