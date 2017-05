Eine große Party sollte es werden, eine Enttäuschung wurde es: Der 1. FFC Frankfurt verliert das letzte Heimspiel der Saison gegen Hoffenheim, begeisterten Applaus gibt es nur vor dem Anpfiff.

Der 1. FFC Frankfurt hat am Sonntag das letzte Heimspiel der Saison verloren. Die Mannschaft von Trainer Matt Ross unterlag der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:3 (1:2) und bleib damit in der Tabelle der Frauenfußball-Bundesliga Fünfter. Nachdem vor dem Spiel Saskia Bartusiak, die ihre Karriere beendet, in den fußballerischen Ruhestand verabschiedet worden war, zerstörten die Gäste die Partystimmung schon in der ersten Minute.

Dora Zeller brachte die TSG bereits wenige Sekunden nach Anpfiff auf die Siegerstraße. Ana Crnogorcevic gelang zwar noch der Ausgleich (29.), erneut Zeller (33.) und Leonie Pankratz (69.) machten aber den Erfolg der Kraichgauerinnen perfekt.