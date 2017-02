FFC feiert Sieg in Gladbach

Zum Start in die Rückrunde

Der 1. FFC Frankfurt ist am Sonntag mit einem Sieg in die Rückrunde der Frauenfußball-Bundesliga gestartet. Beim Gastspiel in Mönchengladbach spielten sich die Frankfurterinnen viele Chancen heraus, den Unterschied aber machte Mandy Islacker.

Das Team von Trainer Matt Ross feierte bei Borussia Mönchengladbach einen ungefährdeten 2:0-Erfolg. Die Frankfurterinnen dominierten die Partie im Grenzlandstadion von Beginn an und spielten sich bereits in der Anfangsviertelstunde mehrere Chancen heraus. Die beste Möglichkeit hatte schließlich Ana-Maria Crnogorcevic, die allerdings im Abseits stand. Besser machte es dann Mandy Islacker, die nach Vorarbeit von Crnogorcevic, zur Führung einköpfte (32.).

Doch damit nicht genug. Noch vor der Halbzeit war es erneut Islacker, die für den FFC traf. In der 39. Minute erhöhte sie auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Auch in der zweiten Halbzeit war der FFC die spielbestimmende Mannschaft und spielte sich gegen tiefstehende Gastgeberinnen weitere Möglichkeiten heraus. Einzig – zu einem weiteren Treffer reichte es nicht.

Fokus auf Potsdam

"Das war ein wichtiger Pflichtsieg zu Beginn der Rückrunde, der aber durchaus höher hätte ausfallen können", sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich dem hr-sport. Andere Spitzenteams wie Wolfsburg, Potsdam oder Sand hätten sich gegen Gladbach schwer getan. "Sie sind in der Lage, spielstarke Mannschaften zu ärgern. Das haben sie heute auch versucht", so Dietrich. Der FFC aber setzte sich gegen das Defensivbollwerk durch. "Nun liegt unser Fokus auf dem Spiel gegen Potsdam am nächsten Sonntag."