FFC Frankfurt kassiert in Leverkusen späten Ausgleich

Ein Elfmeterpfiff kurz vor dem Schlusspfiff hat den FFC Frankfurt am Sonntag um den Sieg gebracht. Trotz des Premierentreffers einer jungen Spielerin reichte es in Leverkusen nur zu einem Unentschieden.

Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Frankfurt hat den neunten Saisonsieg haarscharf verpasst. Das Team von Trainer Matt Ross kam am Sonntag in Leverkusen nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Kurz vor Spielende sorgte die Leverkusenerin Merle Barth per Foulelfmeter für den späten Ausgleichstreffer (90.+2).

Zuvor hatten die FFC-Spielerinnen Tanja Pawollek (30.) und Sophie Schmidt (76.) die Leverkusener Führung durch Lisa Schwab (6.) gekontert. Für Pawollek war es das erste Bundesliga-Tor ihrer Karriere. In der Tabelle bleibt Frankfurt damit auf dem fünften Platz.