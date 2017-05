Den amtierenden Meister geschlagen: Nach zwei sieglosen Bundesliga-Spielen hintereinander haben die Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt am Sonntag gegen Bayern München einen Heimsieg feiern können.

In einer intensiven Partie war der 1. FFC Frankfurt am Sonntag am Ende der strahlende Sieger gegen den FC Bayern München. Mit 4:2 bezwang das Team von Trainer Matt Ross die Münchnerinnen. Der FFC lag nach 20 Minuten bereits mit 2:0 in Führung. Mandy Islacker (17./FE) und Jackie Groenen (20.) erzielten die frühen Tore für die Frankfurterinnen. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Carolin Abbe (42.) zum Anschluss für die Bayern. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Die Münchnerinnen kamen etwas besser aus der Kabine. In der 60. Minute kamen sie durch Carina Wenninger zum Ausgleich. Doch der FFC steckte nicht auf und so war es in der 71. Minute erneut Islacker, die mit ihrem zweiten Treffer die Frankfurterinnen wieder auf die Siegerstraße führten. Janina Hechler machte mit dem 4:2 in der 80. Minute dann alles klar. Mit diesem Sieg springt der FFC auf Rang vier der Tabelle.

Dietrich lobt Moral der Mannschaft

Team-Manager Siegfried Dietrich freute sich über den Sieg. "Es ist großartig, wie sich die Mannschaft kämpferisch und spielerisch präsentiert hat", sagte er nach der Partie. Er lobte besonders die geschlossene Mannschaftsleistung.

Weitere Informationen 1. FFC Frankfurt - Bayern München 4:2 (2:1) Frankfurt: Bösl - Hechler, Prießen, Bartusiak, Störzel (69. Nagasto) - Crnogorcevic, Schmidt, Pawollek, Hendrich - Groenen (90. Matheis), Islacker

München: Zinsberger - Braunach (80. Gerhardt), Abbe, Lewandowski, Schnaderbeck - Holstad (35. Rolfö, 84. Maier), Wenninger - Behringer, Däbritz - Midema



Tore: 1:0 Islacker (17./FE), 2:0 Groenen (20.), 2:1 Abbe (42.), 2:2 Wenninger (60.), 3:2 Islacker (71.), 4:2 Hechler (80.)

Gelbe Karten: Störzel, Schmidt, Pawollek - Abbe, Behringer, Midema



Schiedsrichterin: Heimann (Gladbeck) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 07.05.2017, 22.05 Uhr