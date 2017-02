Der 1.FFC Frankfurt startet am Sonntag gegen Mönchengladbach in die Rückrunde der Frauen-Bundesliga. Kapitän Saskia Bartusiak spricht im Interview über die Ziele des Teams, ihre veränderte Rolle und ein mögliches Karriereende.

hessenschau.de: Frau Bartusiak, der FFC geht als Tabellensechster in die am Sonntag startende Rückrunde. War diese Hinrunde nach dem angekündigten Umbruch das, was man vom 1.FFC Frankfurt erwarten durfte?

Saskia Bartusiak: Von meiner Seite aus ja. Ich hab eigentlich genau mit so einer Hinrunde gerechnet. Wir waren sehr schwankend in unseren Leistungen, hatten gute Spiele dabei, aber auch weniger gute. Und wir haben auch glückliche Siege eingefahren. Den Anschluss nach oben konnten wir noch halten, aber wir müssen uns einfach weiter auf uns konzentrieren.

hessenschau.de: Was ist jetzt die Zielsetzung für die Rückrunde?

Bartusiak: Wir müssen einfach versuchen, mehr Konstanz in unsere Spiele zu bekommen, dann werden wir auch die nötigen Punkte einfahren. Ich halte nicht so viel davon, auf andere Mannschaften zu schauen oder auch nach oben zu blicken. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und unsere Leistung immer wieder bestätigen. Und dann werden wir auch belohnt werden.

hessenschau.de: Los geht es am Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Der Aufsteiger steht noch ohne Punktgewinn und mit gerade mal vier erzielten Toren auf dem letzten Tabellenplatz. Ist das ein Pflichtsieg?

Bartusiak: Selbstverständlich fahren wir nach Mönchengladbach, um zu gewinnen. Ich lass mich jedoch von der Tabellensituation nicht blenden. Die Mannschaft hat in der Hinrunde viel gelernt und sie will jetzt auch anders auftreten.

hessenschau.de: Seit 2005 spielen Sie beim 1. FFC Frankfurt, waren in dieser Zeit an allen großen Erfolgen beteiligt. Jetzt sind Sie die letzte noch Verbliebene aus dieser großen Generation, sind Kapitän der Mannschaft. Wie hat sich seitdem Ihre Rolle verändert?

Bartusiak: Die Rolle hat sich um 180 Grad verändert und entwickelt. In meiner Anfangszeit bin ich nur mitgelaufen, habe zu den anderen aufgeschaut - zu Spielerinnen wie Birgit Prinz oder Renate Lingor. Von denen habe ich sehr viel gelernt, was ich auch für mich genutzt habe. Jetzt bin ich die Führungsspielerin im Team und muss voran gehen, was ich auch will und was ich mir zutraue. Und ich hoffe, dass die jüngeren Spielerinnen immer wieder den Blick zu den Erfahrenen richten und sich Dinge abschauen können. Wenn man viele jüngere Spielerinnen im Team hat, ist es auch wichtig, dass die einen Ansprechpartner haben.

hessenschau.de: Was sind das für Situationen, in denen Sie mit Ihrer Erfahrung helfen können?

Bartusiak: Für die jungen Spielerinnen ist es wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der ihre Belange und Probleme kennt. Ich habe das selber alles durchgemacht, wie man die Schule mit dem Sport vereinbaren kann. Aber auch sportlich möchte ich ihnen auf dem Platz mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zum Beispiel den jungen Fußballerinnen in bestimmten Situationen im Spiel den Druck nehmen und eher auf mich zu projizieren, um sie frei aufspielen zu lassen.

hessenschau.de: Mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro haben Sie nach 101 Länderspielen ihre internationale Karriere beendet. Ihr Vertrag beim 1. FFC Frankfurt läuft bis zum Saisonende. Wird das nun die letzte Rückrunde in Ihrer Karriere?

Bartusiak: Ich wurde schon öfter darauf angesprochen und ich habe immer gesagt, dass es möglicherweise meine letzte Saison sein soll. Konkret habe ich es aber noch nicht bekanntgegeben. Ich wollte es auch nicht bekanntgeben, weil es für mich im Moment keine Rolle spielt. Ich konzentriere mich auf den FFC und die Rückrunde. Sollte ich zu einer hundertprozentigen Entscheidung kommen, werde ich diese auch mitteilen.

