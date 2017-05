Der 1. FFC Frankfurt hat die Saison in der Frauenfußball-Bundesliga mit einer Niederlage beendet. Bei Pokalfinalist SC Sand bereiteten die Hessen ihrer Spielführerin Saskia Bartusiak einen mauen Abschied.

Kaum Chancen, wenig Tempo und am Ende die fünfte Saison-Niederlage: Der 1. FFC Frankfurt lieferte zum Abschluss der Bundesliga-Spielzeit eine schwache Vorstellung ab und unterlag am Sonntag beim SC Sand mit 0:1 (0:0). Nina Burger traf per Kopf für den Pokalfinalisten aus dem Badischen (64.).

Der FFC, bei dem die langjährige Kapitänin Saskia Bartusiak das letzte Spiel ihrer erfolgreichen Karriere bestritt, beendete die Saison damit auf dem fünften Platz. Auch in Sand zeigten die Hessen mal wieder, woran es ihnen in diesem Jahr am meisten fehlte: Nach vorne ging fast nichts. Die beste Chance für die Gäste vergab Mandy Islacker, die nach 24 Minuten am Außenpfosten scheiterte. Für einen kleinen Farbklecks sorgte auf Seiten von Sand schließlich noch Verena Aschauer, die die gelb-rote Karte sah (85.).

Manager Dietrich: "Hätten gern für Sassi gewonnen"

FFC-Manager Siggi Dietrich sprach gegenüber dem hr-sport von einer "intensiven Saison, die mit dem 5. Platz erwartungsgemäß ausgegangen ist". Der Verein befinde sich mitten im Umbruch und werde in der kommenden Runde im Rahmen der Möglichkeiten "wieder angreifen". Vor allem auf die Youngster im Kader dürfe man gespannt sein, so Dietrich. Die Niederlage beim SC Sand bedauerte der Clubboss: "Wir hätten gern das letzte Spiel für Sassi gewonnen".