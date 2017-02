Für Frauenfußball-Bundesligist FFC Frankfurt endet in dieser Woche die Winterpause. Nach der Auftaktpartie in Mönchengladbach am kommenden Wochenende wartet einer der Saisonhöhepunkte.

Nach einer intensiven Vorbereitung will sich der 1. FFC Frankfurt in der Rückrunde der Frauenfußball-Bundesliga nach vorn schieben. "Der sechste Platz ist nach der Vorrunde angesichts des personellen Umbruchs gut, Platz vier aber möglich. Die Konkurrenten sind nicht weit entfernt", sagte Trainer Matt Ross am Montag bei einer Pressekonferenz.

Weitere Informationen FFC bindet fünf Talente Der FFC hat die Verträge mit fünf Nachwuchs-Spielerinnen verlängert. Lisa Ebert (16), Alexandra Emmerling (17), Janina Hechler, Selina Ostermeier und Bibiane Schulze Solano (alle 18) haben sich bis zum 30. Juni 2019 an den FFC gebunden. Ende der weiteren Informationen

Mit einem 2:1 durch Tore von Jackie Groenen und Mandy Islacker beim englischen Meister und Pokalsieger Manchester City hat der deutsche Rekordmeister die Vorbereitung abgeschlossen. Am Sonntag (11 Uhr) steht bei Borussia Mönchengladbach das erste Pflichtspiel des Jahres auf dem Programm.

Heimstarker FFC

"Wir wollen die positive Entwicklung fortsetzen und die jungen Spielerinnen weiter fördern", erklärte Ross. Der Australier hatte in der Vorbereitung Wert auf anspruchsvolle Testspielgegner gelegt: "Damit wollten wir die innere Stärke prüfen."

Mit 16 von 18 Punkten stellt der FFC das zweitbeste Heimteam der Liga. Nach dem Auftakt im Westen folgt dann am 26. Februar schon ein Höhepunkt, wenn der langjährige Rivale und Tabellenführer Turbine Potsdam nach Frankfurt kommt. "Wir wollen uns Schritt für Schritt weiter nach oben orientieren", betonte Manager Siegfried Dietrich.