zum Artikel 2. Eishockey-Liga : Rote Teufel zittern sich zum Sieg

Deutliche Siege in Nordhessen und im Rhein-Main-Gebiet, Spannung in der Wetterau: In den Playoffs und den Playdowns der DEL2 haben die Eishockey-Teams aus Frankfurt, Kassel und Bad Nauheim am Dienstag im ersten Spiel den ersten Sieg gefeiert. [mehr]