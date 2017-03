Islacker schießt FFC Frankfurt zum Sieg in Essen

Nationalstürmerin Mandy Islacker hat dem 1. FFC Frankfurt die drei Punkte in Essen quasi im Alleingang beschert – und ganz nebenbei ihren Vorsprung in der Torschützenliste weiter ausgebaut.

Der 1. FFC Frankfurt kann sich weiter auf die Qualitäten von Mandy Islacker verlassen. Die Top-Torjägerin sicherte den Hessinnen am Sonntag drei Punkte beim Gastspiel in Essen. Bei der SGS setzte sich Frankfurt mit 3:0 (2:0) durch. Islacker erzielte alle drei Tore.

In der ersten Viertelstunde taten sich die Hessinnen schwer gegen eine hochmotivierte Essener Mannschaft, die dann aber etwas zu motiviert zu Werke ging. In der 27. Minute wurde Lise Munk im Essener Strafraum gefoult. Islacker verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Mit ihrem zweiten Torschuss war sie nur vier Minuten später auch zum zweiten Mal erfolgreich.

"Gute Reaktion gezeigt"

Die letzten Zweifel am Auswärtssieg räumte die Stürmerin mit ihrem dritten Treffer in der 77. Minute aus. Mit nunmehr 16 Saisontoren führt Islacker die Torschützenliste unumstritten an. Die ärgste Verfolgerin, Vivianne Miedema vom FC Bayern, kommt auf acht Treffer.

"Es war eine herausragende kämpferische Leistung der ganzen Mannschaft – und ein herausragender Tag von Mandy Islacker", sagte Siegfried Dietrich im Anschluss dem hr-sport. Der FFC-Manager war hocherfreut, dass sein Team eine gute Reaktion auf das "schmerzhafte DFB-Pokal-Aus" in Freiburg gezeigt habe.

Weitere Informationen SGS Essen - FFC Frankfurt 0:3 (0:2) Essen: Weiß - Hochstein (46.Lehmann), Martini, Ostermeier, Wilde (46.Brüggemann) - Dallmann, Ioannidou - Ando, Klasen - Doorsoun-Khajeh, Hartmann (80.Anyomi)



Frankfurt: Schumann - Störzel (82.Matheis), Bartusiak, Prießen, Hechler - Nagasato, Groenen, Schmidt, Hendrich - Munk (70.Matuschewski), Islacker (84.Anstatt)



Tore: 0:1 Islacker (27./FE), 0:2 Islacker (32.), 0:3 Islacker (77.)

Gelbe Karten: Brüggemann, Hartmann / -



Schiedsrichter: Hussein (Bad Harzburg)

Zuschauer: 1.132 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "heimspiel! bundesliga", 19.3.2017, 22.05 Uhr